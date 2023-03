Le programme de bêta testing de Windows se réinvente une nouvelle fois, introduisant un nouveau canal ultra-expérimental « Canary ». De quoi préparer le terrain à Windows 12 ?

Le programme Windows Insider a été mis en place en octobre 2014 pour permettre aux utilisateurs d’évaluer et tester Windows 10 avant son lancement. Il a persévéré depuis et permet aux 16 millions d’« Insiders » enregistrés de découvrir les nouveautés de Windows alors qu’elles ne sont encore qu’expérimentales. Le programme a connu divers changements de cap depuis sa création et Microsoft en a annoncé un nouveau hier soir.

En effet, Microsoft annonce un changement notable dans les différents canaux de tests. Jusqu’ici, les Insiders pouvaient choisir entre trois programmes d’évaluation : « Dev Channel » pour accéder à des fonctionnalités en développement encore instables et qui ne verront pas forcément le jour, « Beta Channel » pour adopter en avance de phase les fonctionnalités de la prochaine mise à jour, « Release Preview » pour disposer avant tout le monde de la prochaine mise à jour quasi finalisée.

Désormais, Microsoft introduit un nouveau canal : « Canary Channel » est encore plus expérimental que le « Dev Channel ». Il va permettre à Microsoft de mettre entre les mains des testeurs des modifications majeures du Kernel et des couches basses de Windows bien avant qu’elles ne soient fiabilisées et intégrées dans les versions Dev Channel ou Beta Channel.

Le « Canary Channel » s’adresse à une population d’utilisateurs techniques qui n’ont pas peur d’avoir à réinstaller fréquemment le système (Microsoft est très clair à ce sujet, les mises à jour peuvent à tout moment planter l’installation). Il semble avoir été mis en place par Microsoft pour expérimenter des fonctionnalités avancées qui nécessitent beaucoup de temps de développement et peuvent avoir diverses répercussions sur les performances et la stabilité du système. Voilà qui évoque furieusement le développement en cours de Windows 12. Le programme Canary semble en effet avoir été mis en place pour défricher le terrain au futur Windows attendu en 2024 ou 2025.

Évidemment, ce Canary Channel semble faire un peu double emploi avec le Dev Channel. Mais Microsoft semble vouloir dédier le 1er aux changements profonds du système et le second aux fonctionnalités de plus haut niveau qui sont en cours d’incubation mais pour Windows 11 plutôt que pour les versions plus éloignées.

