Microsoft donne rarement des chiffres que ce soit autour de ses ventes de Surface ou du nombre de PC sous Windows. Alors, forcément, quand un nombre est annoncé au détour d’une présentation, ça marque les esprits. Il y aurait 1,4 milliard de machines Windows en activité.

En annonçant ses résultats financiers pour le dernier trimestre 2022, Apple – cherchant un peu à masquer des résultats décevants pour les analystes financiers – se réjouissait d’avoir atteint un tout nouveau palier dans son histoire : en ce début 2023, 2 milliards d’utilisateurs exploitent un matériel Apple. Bien évidemment, l’essentiel de ce parc est largement constitué d’iPhones. Les iPad, Mac et Apple Watch ne constituant qu’une moindre part combinée. Mais ce chiffre a marqué les esprits et soulevé les interrogations de certains observateurs se demandant combien de PC Windows fonctionnaient sur la planète. Un chiffre récent était un peu impossible à trouver même si on comptait plus d’un milliard de PC avant l’arrivée de Windows 11.

Mais voilà que cette semaine, à l’occasion de deux annonces (celle de l’arrivée de l’IA Bing et celle de l’intégration d’Acrobat dans Edge), Microsoft a par deux fois avancé un nombre actualisé :

Il y aurait 1,4 milliard de machines actives sous Windows 10 et Windows 11. Microsoft ne comptabilise que les machines de ces deux systèmes et se garde bien de préciser combien d’entre elles sont sous Windows 11.

Il n’y a plus qu’à mettre à jour les compteurs. L’information a tout de même une certaine importance pour les éditeurs qui ont ainsi une meilleure vision du parc installé.

Par contre on ne sait toujours pas combien de PC Surface ont été vendus… Microsoft n’apparaît pas en tout cas dans le Top 5 des constructeurs de PC.

