Back to the Future et retour à Windows Vista… Microsoft travaillerait sur une évolution de son volet de Widgets en offrant la possibilité d’épingler certains d’eux directement sur le bureau.

Chez Microsoft, certaines idées ne meurent jamais et se métamorphosent sans cesse. Souvenez-vous… En 2006, Microsoft lançait Windows Vista. L’OS inaugurait un volet de Widgets avec la possibilité de placer ces accessoires logiciels directement sur le bureau. Le système compte parmi les versions les plus détestées de Windows mais les Widgets n’étaient pour rien dans ce désamour. Et si Microsoft les a rapidement abandonné, c’est parce que la technologie qui les animait se révéler trop perméables aux cyberattaques.

Depuis Microsoft n’a cessé de réinventer le concept en passant par les « tuiles animées » de Windows 8 (autre OS mal aimé) et du menu démarrer de Windows 10.

Les Widgets ont cependant fait leur retour progressif avec Windows 11 et son volet. Depuis peu ouverts aux développeurs tiers, les Widgets pourraient faire leur retour à même le bureau selon Zac Bowden de Windows Central.

L’histoire ne dit pas si cette possibilité d’épingler les Widgets du volet directement sur le Bureau apparaîtra dans une prochaine mise à jour de Windows 11 ou si Microsoft réserve cette fonctionnalité au prochain Windows 12 attendu en 2024.

On devrait en apprendre cependant davantage fin mai à l’occasion de la conférence développeur Microsoft Build 2023 dont plusieurs sessions sont consacrées au volet de Widgets et aux opportunités que ces derniers offrent aux développeurs pour étendre l’engagement des utilisateurs vis-à-vis des applications.

Par ailleurs, Microsoft voit également des usages professionnels aux Widgets en permettant aux entreprises d’afficher des indicateurs et des vues d’applications métiers directement sur le bureau. Des scénarios qui ne sont pour l’instant pas autorisés mais pourraient le devenir avec l’ouverture du volet aux widgets tiers et l’introduction d’un nouveau SDK à l’occasion de la Build.

En attendant certains rêvent déjà d’un widget Bing Chat pour discuter directement avec l’IA depuis le Bureau Windows sans quitter l’application active…

