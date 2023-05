Révolution de palais ! Microsoft a confirmé le support natif des archives RAR et 7z dans Windows !

Il aura fallu attendre près de 30 ans… Mais Windows 11 va enfin supporter un autre format d’archives compressées que ZIP.

Windows incorpore le support des fichiers compressés ZIP depuis Windows 98 ! Ce support permet à l’explorateur de fichiers de Windows de compresser et décompresser des archives ZIP sans utilisation de logiciels tiers. Il complète le format d’archive propre à Windows, dénommé CAB.

Mais il existe sur le marché bien d’autres formats de compression de fichiers. Parmi les plus populaires on retiendra notamment RAR (rendu populaire par le logiciel WinRAR) mais aussi Gz, un formatif Linux ou encore TAR très utilisé dans l’univers des développeurs. Sauf que pour en profiter sous Windows, il fallait jusqu’ici installer les logiciels comme WinRAR ou l’universel 7-Zip. Un marché qui a conduit aussi à voir se multiplier dans le Windows Store une pléthore d’outils de compression et décompression de qualité très diverse et souvent assez lamentables.

A l’occasion de sa conférence Build 2023, Microsoft a confirmé que son système Windows 11 allait enfin intégrer la bibliothèque open-source « libarchive » depuis bien longtemps intégrée à Linux et d’autres OS du marché. Cette intégration ouvre à Windows 11 le support natif des fichiers RAR mais aussi des fichiers TAR, 7z (7-Zip), gz ainsi que des archives multi-fichiers. Dit autrement, l’explorateur de fichiers sera désormais capable de gérer nativement et sans installation supplémentaire les nombreux formats d’archives supportés en standard par la librairie open-source « libarchive« . On rappellera que si Libarchive permet effectivement de compresser et décompresser les formats TAR, ZIP, AR, XAR, 7-ZIP, la bibliothèque ne supporte en revanche que la décompression pour les archives RAR et LHA/LZH. Dit autrement, si l’explorateur Windows pourra créer des archives ZIP, 7z ou TAR, il restera obligatoire d’utiliser WinRAR pour créer des archives RAR.

Ce support étendu des archives devrait faire son apparition dans les prochains jours au travers d’une nouvelle build Windows Insiders et être officialisée sur la mise à jour « Moment 4 » de Windows avant la fin de l’année.

