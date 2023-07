Le système d’exploitation de nos ordinateurs peut-il contribuer plus activement à rendre chaque utilisateur plus conscient de l’empreinte du numérique et plus actif dans la gestion de la consommation énergétique ? Microsoft semble le croire et enrichit Windows 11 de nouvelles statistiques « Green ».

Depuis quelques mois, Microsoft multiplie les indicateurs et fonctionnalités permettant aux utilisateurs de mieux surveiller la consommation électrique de leur PC et à Windows de se montrer plus frugal. Après avoir repensé l’infrastructure de Windows Update et ajouté quelques conseils et bonnes pratiques à son écran de paramétrage du système (section « Recommandations sur l’énergie » dans l’option Marche/Arrêt de l’onglet Système de l’outil Paramètres), l’éditeur poursuit ses efforts pour rendre Windows 11 et les PC utilisant son OS plus respectueux de l’environnement et plus économe en énergie.

Ainsi, la dernière mise à jour « Insider » de Windows 11, provenant du canal Dev, inclut une nouvelle section nommée « Alimentation et batterie », qui donne des informations sur la consommation d’énergie et l’état de la batterie de l’ordinateur.

À en juger par cette préversion, Microsoft semble envisager de rendre ses nouveaux indicateurs et autres statistiques énergétiques accessibles même sur les appareils qui n’ont pas de batterie, comme les ordinateurs de bureau et les tout-en-un.

Désormais, l’écran de paramétrage de Windows 11 offre des informations plus claires et plus visuelles à la fois sur l’état de la batterie mais aussi et surtout sur le suivi de la consommation énergétique pour chaque application en cours d’exécution. Ces nouveaux écrans s’inscrivent dans une volonté apparente de l’éditeur de fournir des informations plus détaillées sur la consommation totale d’énergie et les émissions potentielles.

Il sera intéressant de voir si Microsoft arrive à fournir des informations utiles sur tous les PC actuels ou s’il ne fait là que préparer l’arrivée de Windows 12 avec la volonté d’imposer des capteurs spécifiques aux constructeurs de PC à l’avenir.

