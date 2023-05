En feu d’artifice final de sa conférence Build, Microsoft a annoncé avoir débuter le déploiement de la mise à jour « Moment 3 » de Windows 11 avec ses Widgets modernisés et ses améliorations ergonomiques.

En attendant de découvrir dans les prochaines semaines le support natif de RAR et archives Linux ou la nouvelle IA Windows Copilot, Microsoft a débuté le déploiement progressif de sa nouvelle mise à jour fonctionnelle de Windows 11.

On le sait, l’éditeur a changé son planning de mises à jour l’an dernier. L’éditeur ne propose plus qu’une seule mise à jour annuelle majeure accompagnée tous les trimestres environ d’évolutions fonctionnelles connues sous le nom de « Moments Windows ».

Le Moment 3, de son vrai nom « KB5026446 », arrive donc à partir d’aujourd’hui sur les PC à jour de la dernière version majeure de Windows 11. Comme chaque « Moment », et contrairement aux mises à jour mensuelles de correction de vulnérabilités, cette update introduit plusieurs améliorations fonctionnelles.

Parmi les améliorations importantes de cette mise à jour, on retiendra :

Le Support de Bluetooth LE Audio : un enrichissement du protocole BLE qui améliore la restitution sonore et l’autonomie des casques audio sans fil.

L’affichage des capacités de stockage de multiples comptes OneDrive : pour mieux gérer vos espaces en ligne. L’information est reprise dans l’outil Paramètres, onglet Comptes.

Le support des hubs USB4 : pour tirer pleinement profit des périphériques au nouveau format USB4, si votre PC dispose bien d’une telle sortie (connecteur USB-C mais avec protocole USB4).

La possibilité de déclencher des Dumps mémoire depuis Task Manager afin d’analyser certaines causes de plantage.

De nouvelles icônes : notamment pour le VPN avec même l’arrivée des premières icônes animées.

L’affichage des secondes : sur l’horloge de la barre des tâches.

Amélioration de la barre de Widgets avec une mise en page élargie et plus agréable à l’œil.

Content Adaptive Brightness Control feature : CABC est conçu pour aider les ordinateurs portables et les tablettes à économiser leur batterie en réduisant ou en augmentant la luminosité en fonction de ce qui est affiché à l’écran. Les utilisateurs pourront basculer entre trois réglages : Désactivé, Activé uniquement lors de l’utilisation sur batterie ou Activé en permanence.

L’isolation des apps Win32 : Fonction de sécurité intégrée dans l’univers UWP, l’isolation des apps fait son apparition dans le monde ancestral des applications Win32. Chaque application peut alors s’exécuter dans une bulle qui évite l’infection du système si elle est attaquée ou vérolée.

Pour profiter de la mise à jour, allez dans Paramètres Windows, onglet Windows Update, activer la fonction « Get the latest updates as soon as they’re available / Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur « Rechercher des Mises à Jour ».

Par ailleurs, les Insiders ont accès à une nouvelle Build qui incorpore une fonctionnalité attendue dans Moment 4 : la possibilité de tuer une tâche directement depuis la barre des tâches sans passer par le Gestionnaire des Tâches.

