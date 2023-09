Le traitement de texte minimaliste intégré en standard depuis Windows prend sa retraite. Microsoft annonce la fin de son développement et son retrait des futures versions de Windows.

WordPad… Cette application est un classique de Windows. Ce traitement de texte minimaliste mais suffisant aux yeux de nombreux utilisateurs est intégré à Windows depuis l’édition « 95 », il y a 28 ans.

Microsoft l’avait quelque peu remis au goût du jour, tout au moins visuellement, avec Windows 8. Un dernier baroud d’honneur avant une mise au rebut.

En effet, Microsoft annonce dans une note de support la fin de Wordpad qui ne sera dans un premier temps plus maintenu puis rapidement retiré des prochaines mises à jour de Windows.

Il est vrai que ce traitement de texte était assez limité bien que compatible avec les fichiers Word et avec l’ancestral Microsoft Write. Il ne disposait ni d’une gestion des styles ni d’un correcteur orthographique. Et face à des solutions gratuites open source ou en ligne comme Word Web, son intérêt était des plus restreints.

D’autant que dans le même temps, Microsoft ne laisse pas tomber son Notepad bien plus populaire et bien plus utilisé au quotidien. L’éditeur est d’ailleurs en train de muscler Notepad avec le support des onglets et bientôt des fonctions comme la sauvegarde automatique.

Dit autrement, WordPad s’en va mais ce n’est pas une grande perte pour l’univers Windows. Juste un moment de nostalgie…

