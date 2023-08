L’annonce a de quoi surprendre alors que Microsoft avait fait un considérable effort d’optimisation et de « mac-ification » avec Visual Studio 2022. Mais l’information est tombée cette semaine : l’éditeur met fin à la version Mac de Visual Studio tout en assurant continuer de maintenir le produit jusqu’en août 2024.

En 2016, Microsoft surprenait l’univers du développement en annonçant le portage de Visual Studio sur macOS. Celle-ci découlait du rachat de Xamarin (qui disposait d’un environnement Mac) et d’une volonté d’imposer un peu plus dans le paysage son framework open source et cross platform « .NET Core » depuis devenu « .NET 6 » et « .NET 7 ».

Avec Visual Studio 2022, Microsoft avait démontré un réel engagement sur la version Mac veillant notamment à proposer une version plus native et « universelle » pour fonctionner sur Intel comme sur ARM.

Mais les choses ont changé. D’abord, parce que l’IDE Visual Studio Code (open source et cross plateforme) s’est tellement imposée dans le paysage qu’il fait désormais beaucoup d’ombre à Visual Studio. Ensuite, parce que les développeurs utilisent de moins en moins leur environnement natif pour développer et s’appuie de plus en plus sur des environnements Cloud que ce soit au travers de solutions comme GitHub CodeSpaces, AWS Cloud9, Codeanywhere, Koding, Strong Network, ou de solutions Cloud PC comme les fameuses « Microsoft Dev Box » d’Azure.

« Tenant compte des commentaires des utilisateurs et des habitudes d’utilisation de Visual Studio pour Mac, nous concentrons désormais nos efforts sur l’optimisation de Visual Studio [Windows], accessible via Microsoft Dev Box sur tous les systèmes d’exploitation, et du kit de développement C# pour VS Code, qui est accessible sur tous les systèmes d’exploitation » explique Anthony Cangialosi, product manager chez Microsoft dans un billet de blog.

Dit autrement, priorité est désormais donnée à Visual Studio Code et aux méthodes permettant de développer sur n’importe quel système grâce au cloud, un mouvement qui parait logique alors que l’équipe Visual Studio a été très impactée par la vague de licenciements chez Microsoft et que les habitudes des développeurs ont changé ces dernières années.

Microsoft invite dès lors les développeurs sur Mac à s’orienter vers différentes solutions :

– Visual Studio Code avec son nouveau « C# Dev Kit » et ses extensions Unity et .NET MAUI.

– Visual Studio en utilisant une VM Windows sur Mac.

– Visual Studio Windows via une VM dans le Cloud tel que Microsoft Dev Box.

En attendant que les développeurs revisitent leur workflow, Microsoft assure que « au cours des 12 prochains mois, nous continuerons à fournir des mises à jour essentielles telles que les mises à jour de service pour les corrections de bogues critiques, les problèmes de sécurité et les plates-formes mises à jour par Apple. Nous continuerons également à fournir des mises à jour du runtime afin que vous puissiez continuer à créer et à déployer des applications basées sur .NET 6, .NET 7 et les frameworks Mono. Bien qu’elle ne soit pas officiellement prise en charge, nous avons également activé une prise en charge rudimentaire de .NET 8 dans Visual Studio for Mac pour la création et le débogage d’applications. »

Microsoft promet également d’améliorer et renforcer les capacités de développement « cross plateformes » de la version Windows de Visual Studio.

