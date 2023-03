Le framework .NET, devenu open source et cross-platform, connaît un regain de succès. Microsoft vient de publier la preview 1 d’une v8 ambitieuse qui focalise ses efforts vers le Cloud et Linux.

Décidément, le .NET framework est redevenu un objet d’intérêt pour les développeurs et les entreprises. Né dans l’univers Windows Desktop au tournant des années 2000, transformé en projet open source et cross-plateforme en 2014 avec une orientation Web et serveurs, le framework a connu des évolutions majeures entre 2020 et 2022 avec des versions « .NET 5 », « .NET 6 » et « .NET 7 » où les efforts se portaient davantage à en faire un framework plus universel couvrant les besoins allant de Desktop aux Serveurs en passant par les mobiles, le cloud, le Web et l’IoT.

Alors que « .NET 7 » a été officialisé en version GA en novembre dernier, Microsoft dévoile déjà les contours de son successeur, « .NET 8 » attendu fin 2023.

Et le projet est désormais devenu une communauté attractive avec plus de 10 000 membres contributeurs. Et si « .NET 7 » apportait des améliorations importantes pour le support des applications Desktop sur Linux, macOS (y compris en ARM64) et Windows, cette version 8 semble davantage focaliser ses efforts vers le cloud et l’accélération des développements « cloud native ».

À en juger par la première « Preview », officialisée la semaine dernière par la Team .NET, les efforts se portent sur d’abord sur Linux. Ainsi cette version est « buildable » sous Linux directement depuis le repository dotnet, se modernise pour un support officiel par Canonical (Ubuntu 16.04 et au-delà) ainsi que Red Hat (RHEL 8 et au-delà) et intègre les images Ubuntu Chiseled destinées à l’embarqué et aux appliances.

Le Cloud est clairement ciblé par cette version 8 avec des améliorations dans la gestion des images de containers, la publication d’images container sans capacités root (pour plus de sécurité), l’utilisation pour les images de container de Debian 12 Bookworm, l’amélioration de la compilation NativeAOT (ahead-of-time) née avec .NET7 pour réduire la consommation et les temps de démarrage, des améliorations très attendues au niveau du support de JSON, etc. Des améliorations qui pourraient aussi bénéficier aux différentes plateformes Serverless (Azure Functions, AWS Lambda, Google Cloud Functions et Google Cloud Run, etc.) alors que ces dernières supportent désormais .NET de façon très universelle.

La communauté .NET promet également plusieurs améliorations à .NET MAUI le framework qui permet de développer des applications pour mobiles et desktop avec un même code source.

