La sortie de « .NET 7 » finalise la vision d’unification des frameworks Windows et d’universalisation de .NET/C# entamée avec la sortie de .NET 5 en 2020. De quoi permettre aux entreprises d’exploiter leurs compétences internes C# sur toutes les plateformes Desktop et mobiles utilisées dans l’entreprise.

Le framework .NET est central dans bien des développements internes des entreprises sous Windows. Depuis l’avènement de sa version open source cross plateforme, le framework se réinvente et touche non seulement davantage de développeurs mais surtout davantage de projets pas uniquement Windows mais également Web et mobiles confortant au passage le langage C# qui lui est intimement lié. Car pour beaucoup d’entreprises, l’adoption du nouveau framework .NET open source est motivée par une utilisation des compétences C# au-delà des développements Windows.

D’ailleurs l’arrivée de .NET 7 s’accompagne également de la sortie de C# 11 qui intègre de diverses améliorations dans la manipulation des chaînes de caractères, des listes de patterns et de la création d’objets.

« .NET 7 apporte à vos applications de meilleures performances et de nouvelles fonctionnalités pour C# 11/F# 7, .NET MAUI, ASP.NET Core/Blazor, les API Web, WinForms, WPF, et bien plus encore » explique Microsoft dans un billet de blog. « Avec .NET 7, vous pouvez également facilement conteneuriser vos projets .NET 7, mettre en place des flux de travail CI/CD dans les actions GitHub, et obtenir une observabilité cloud-native. »

« .NET 7 » peaufine la vision cross plateforme et cross devices initiées par les deux éditions précédentes.

Pour rappel, le « .NET Framework » est né dans les années 2000 sous Windows et sous une forme fermée et propriétaire. En 2014, révolution de palais, Microsoft décide de tout reprendre à zéro et de réinventer son framework en version open source et cross-plateforme sous le nom de « .NET Core », une version alors essentiellement centrée sur les développements serveur.

En 2020, Microsoft décide de commencer à unifier le «.NET Framework Windows » et « .NET Core » en lançant un « .NET 5 » invitant les entreprises à porter leurs applications métiers Windows sous cette nouvelle version.

En 2021, « .NET 6 » marque une seconde étape dans cet effort d’unification en concrétisant le « Project Reunion » visant non seulement à réconcilier les frameworks Windows mais également à ouvrir un peu plus le nouveau « .NET » aux applications Desktops et Mobiles cross-OS (Mac, iOS, Android…).

L’arrivée de « .NET 7 » marque l’aboutissement de l’effort d’universalisation et d’unification entrepris en 2020 avec « .NET 5 ». Microsoft avait toujours affirmé que cet effort nécessiterait au moins deux ans et deux évolutions.

Ainsi, « .NET 7 » apporte de nombreuses améliorations à « .NET MAUI » (qui permet la création d’applications mobiles et cross-plateformes) mais aussi à Windows Forms et WPF confirmant la volonté de l’éditeur de faire de « .NET 7 » le vrai framework de développement des applications métiers sous Windows pour les entreprises.

Par ailleurs, « .NET7 » apporte un support plus étendu d’ARM64 ce qui est essentiel à la fois pour porter les développements Windows sous « Windows on ARM » mais aussi pour le développement d’applications cross-plateformes Windows et macOS maintenant que les Mac sont passés en processeurs Apple M1 et M2.

On notera aussi plusieurs améliorations (notamment dans le garbage collector) pour optimiser le fonctionnement et l’empreinte de .NET au sein de containers.

Selon Microsoft, le développement de cette version 7 a été fortement influencé par sa communauté. Il comporte plus de 28 000 contributions provenant de 8 900 contributeurs. L’écosystème .NET compte désormais plus de 330 000 packages NuGet. Voilà qui donne une bonne idée de l’importance grandissante du nouveau framework « .NET ».

Pour ne pas faire les choses à moitié, Microsoft annonce parallèlement le lancement de Visual Studio 2022 « 17.4 » qui supporte officiellement .NET 7 et intègre en standard .NET MAUI à la fois dans sa version Windows et dans sa version MacOS. Désormais, les développeurs peuvent concevoir des applications mobiles et Desktops pour Windows, macOS, Android et iOS aussi bien depuis une machine Windows que depuis un Mac Apple ! Et bien évidemment, Visual Studio 2022 « 17.4 » est également désormais totalement natif ARM64 aussi bien sur Windows que sur Mac.

Enfin Microsoft met en avant d’importes améliorations de performances aussi bien sur .NET7 que sur Visual Studio pour un environnement de développement plus efficace et des applications cross-plateformes plus véloces.

Pour le télécharger : Download .NET 7.0 (Linux, macOS, and Windows) (microsoft.com)

À lire également :