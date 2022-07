Au fil des années Google s’est essayé aux applications mobiles, aux infrastructures (avec Kubernetes et Anthos), aux systèmes d’exploitation (Android, ChromeOS, Fuchsia) mais aussi aux langages de programmation (avec AppSheet pour le No-Code mais surtout Golang, Kotlin et Dart).

Pour Google, un langage informatique doit être vivant et peut toujours être amélioré. Y compris l’incontournable ancêtre C++.

Considérant Rust comme une alternative utile mais pas vraiment comme un successeur de C++ étant donné la difficulté de porter en Rust un existant C++, Google a estimé que C++ méritait un vrai successeur. Ainsi est né Carbon, un langage qui poursuit bien des objectifs de Rust tout en étant totalement interopérable avec le code C++ existant.

Pour l’instant, Carbon se veut essentiellement expérimental. Google attend de voir comment les communautés vont se l’approprier pour lui donner éventuellement une autre dimension. D’ailleurs, l’un des objectifs de Carbon est d’offrir un avenir plus dynamique à C++ bien loin des structures administratives qui en régissent aujourd’hui les évolutions. Google veut ainsi voir sa participation au projet se limiter à 50% dans l’année et souhaite à terme confier l’avenir du langage à une fondation indépendante.

Le langage prétend s’affranchir des décennies de dettes techniques de C++ qui l’alourdissent et obligent à continuer d’utiliser des pratiques de développements aujourd’hui obsolètes (et souvent héritées du C).

Système de génériques, gestion sûre de la mémoire, pratiques modernes de développement et de tests, Carbon veut souffler un vent nouveau sur l’univers du développement natif C++. Il vise la création de logiciels pour lesquels la performance est critique. Sa force est son interopérabilité avec les codes sources C++ existants qui évite aux développeurs d’avoir à convertir tout leur code en Carbon. Ils peuvent ainsi conserver l’existant C++ et simplement moderniser certaines parties du code. L’équipe de développement travaille par ailleurs sur un convertisseur de code C++ en Carbon pour faciliter les migrations.

L’avenir nous dira quel destin les développeurs vont accorder à ce nouveau concurrent moderne du C++.

Le langage Carbon est disponible en open source sur GitHub : carbon-language · GitHub

