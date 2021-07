Vingt années de classements mensuels de la popularité des langages de développement… Avec des stars qui n’ont pas pris une ride et une pépite qui ne cesse de grimper vers la première place et devrait l’atteindre en 2021 ou 2022…

Contrairement à d’autres index et études, l’indice mensuel TIOBE ne mesure pas le taux d’usage des langages informatiques mais leur cote de popularité en s’appuyant principalement sur le nombre d’occurrences rencontrées en réalisant des requêtes sur les 25 moteurs de recherche les plus populaires auprès des développeurs.

L’indice TIOBE fête ce mois-ci son 20 ème anniversaire. Lors de sa première publication en juillet 2001, le podium célébrait Java, C et C++. Et pendant près de 20 ans, Java a trôné presque sans interruption en tête de ce palmarès… Jusqu’à novembre dernier… Le langage C prenait la tête du classement et, juste derrière, le langage Python reléguait Java sur la troisième marche du podium. Depuis Java a retrouvé la seconde position mais globalement sa popularité décroit inéluctablement.

De façon surprenante si l’on considère à quel point l’univers informatique a été bouleversé ses 20 dernières années par la mobilité, le cloud et l’IA, le classement TIOBE 2021 n’est finalement pas si différent de celui de 2001. Vingt ans plus tard, les places ont changé mais le TOP 10 paraît incroyablement classique. Certes, en 2001, Python n’était alors classé qu’en 21ème position. Mais C, Java, C++, Visual Basic, JavaScript, PHP, SQL et l’assembleur étaient déjà bien implantés dans le paysage. Le tout naissant C# se classait déjà à la 13 ème place. Bien sûr, certains langages en vogue à l’époque ont aussi perdu de leur superbe à l’instar de Pascal/Delphi, de Fortran, d’ADA, ou encore PostScript.

Cependant, le monde du développement est plus dynamique que ce que peut laisser penser l’étude des classements 2001 et 2021. Tout au long de ces 20 années, d’autres langages ont eu l’occasion d’entrer ou d’approcher le TOP 10. Parmi eux, on retiendra le langage R (8 ème en août 2020), le GO (10 ème en mars 2020 mais élu ‘language of the year’ en 2009 et 2016), le Swift d’Apple (9ème en janvier 2020), Ruby (8 ème en mai 2016 et élu ‘language of the year’ en 2006), PERL (avec un meilleur classement en 3ème position en mai 2005), Objective-C (élu ‘language of the Year’ en 2011 et 2012, porté par l’iPhone). Mais leur popularité aura finalement été relativement éphémère, même s’ils sont tous encore utilisés.

Le classement de juillet 2021 note un net tassement entre les 3 langages stars du moment. C, Java et Python se tiennent désormais dans un mouchoir de poche mais Python est le seul des 3 langages à afficher une progression. Pour Paul Jansen, CEO de TIOBE, « cela signifie que les prochains mois risquent d’être passionnants. Quel langage emportera la bataille en 2021 ? Python semble avoir les meilleures chances de devenir numéro 1, grâce à son leadership sur le marché dans le domaine en plein essor de l’exploration de données et de l’intelligence artificielle ».

Parmi les autres langages qui connaissent une forte progression en ce mois de juillet 2021, on retiendra le retour en popularité du Go (qui revient à la 13ème place), la montée de Rust (qui passe de la 30ème à la 27ème place), celle de TypeScript (qui saute de la 45ème à la 35ème) et Haskell (qui bondit de la 49ème à la 39ème position).

Et rendez-vous dans 20 ans pour voir à quoi ressemblera alors le paysage des langages de développement!