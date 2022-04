Le langage C fête son demi-siècle d’existence et reste toujours aussi important. Parallèlement, l’ordinateur qui a popularisé la micro-informatique en Europe célèbre ses 40 ans et a toujours ses fans hyperactifs…

1972… Dans un des labos des Bell Labs d’AT&T, Dennis Ritchie cherche à faire évoluer le langage de programmation des systèmes de son collègue Ken Thompson, le langage B dérivant lui-même du langage BCPL créé en 1967.

Dennis Ritchie et Ken Thompson avaient une idée en tête… Réécrire le système Unix sur lequel il travaillait et qui était créé en assembleur PDP-7 dans un langage qui permette de le porter aisément sur d’autres ordinateurs et processeurs. C’est ainsi que C fût élaboré et Unix redéveloppé en C dès 1973. Il faudra cependant attendre 1978 et la publication du livre « The C Programming Language » par Brian Kernighan et Dennis Ritchie pour voir le langage vraiment sortir des Bell Labs.

Le langage ne sera cependant standardisé (ANSI C) qu’en 1990 (les travaux de standardisation ayant en réalité démarré en 1983).

50 ans plus tard, C figure toujours en seconde position de l’index TIOBE qui mesure la popularité des langages de programmation. Surtout le langage a servi de fondation à bien d’autres langages dont évidemment C++, Java, JavaScript, C#, Objective-C, Swift, Rust et… Python (l’actuel n°1 du TIOBE Index). Il reste le langage de base utilisé pour le développement de Linux, Windows, Android, OS X et iOS.

Ce mois d’avril 2022 marque également un autre anniversaire : celui des 40 ans du Sinclair ZX Spectrum. Décédé en septembre dernier, Sir Clive Sinclair n’aura donc pas pu célébrer les quarante bougies de son ordinateur le plus populaire et sur lequel bien des actuels DSI et développeurs quinquagénaires ont fait leurs premiers pas informatiques et écrit leurs premières lignes de programmation.

Un design iconique, un clavier à touches molles, un affichage 16 couleurs sur téléviseur en 256 x 192 pixels, 16 Ko de RAM, un processeur Zilog Z80A cadencé à 3,5 MHz, un chargement des logiciels par K7 et une programmation en Basic (et assembleur)… Vendue sous la barre des 200 livres sterling de l’époque, la petite machine allait tout simplement populariser la micro-informatique à travers toute l’Europe, la rendre pour la première fois non seulement financièrement mais aussi techniquement accessible au plus grand nombre.

Et l’appareil a toujours ses fans. Et il n’a pas véritablement disparu. Sous la houlette de quelques fans et du concepteur de son design (Rick Dickinson) un projet de crowdfounding a donné naissance il y a un peu plus d’un an au « SpecNext » une version moderne du Spectrum qui reste compatible avec les titres écrits dans les années 80. Par ailleurs, on notera que c’est probablement l’ordinateur des années 80 qui dispose du plus grand nombre d’émulateurs… De quoi retrouver sur son PC des jeux inoubliables tels que Jet Set Willy, Sabre Wulf, Daley Thompson’s Decathlon… Mais la petite machine de Sinclair n’était pas dédiée aux jeux et bien des développeurs y ont aussi découvert la programmation en Basic bien sûr mais aussi en assembleur, en Pascal, et bien évidemment en C, notamment grâce à l’éditeur HiSoft.

Souvenirs… Souvenirs…