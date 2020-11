Jusqu’ici Raspberry Pi était surtout connu des Makers et autres bidouilleurs électroniques grâce à ses kits permettant de fabriquer IoT, émulateurs et autres appareils connectés. La marque lance son premier ordinateur familial.

L’appareil évoque les Commodore 64, ZX Spectrum et autres Atari ST. Ou plutôt l’Oric 1 si on se réfère à son clavier. Autrement dit, le Raspberry Pi 400 est une machine intégrée au clavier à relier à un écran ou un téléviseur via sa sortie HDMI.

L’appareil est également disponible sous forme de kit à assembler (ce qui ne manquera pas d’émouvoir ceux qui ont connu les premiers Sinclair ZX 80 et ZX 81).

Il est animé par un processeur ARM signé Broadcom (un quad-core BCM2711) et intègre un clavier (en Azerty), les indispensables connexions Gigabit Ethernet, Wifi AC et Bluetooth 5, deux sorties HDMI un lecteur SD-Card, 2 ports USB 3 et 1 port USB 2. L’appareil s’alimente en 5V via son USB-C.

Il intègre 4 Go de RAM et le stockage est assuré par une carte SD optionnelle qui incorpore le système d’exploitation Rasberry Pi OS.

La machine est commercialisée nue à moins de 75 € ou alors avec une souris et une carte SD intégrant l’OS pour environ 100 €.

L’appareil s’adresse aux nostalgiques de l’informatique, aux amateurs de rétrocomputing et rétrogaming, et aux bidouilleurs (elle est dotée d’un port d’extension GPIO 40 pins).

Rappelons que différentes distributions Linux sont optimisées pour Raspberry Pi (à commencer par la dernière version d’Ubuntu 20.10), qu’il existe une version « Windows IoT Core » pour ces machines, et que des bidouilleurs ont trouvé des méthodes pour exécuter Android ou « Windows on ARM » sur de tels appareils (avec de bien piètres performances il est vrai).

Enfin, on rappellera que NVidia a lancé récemment un concurrent au Raspberry Pi 4 : les Jetson Nano 2GB et 4GB. Reste à savoir si l’idée de Raspberry de lancer des machines « Desktop » à prix mini fera des émules…

Découvrez le Raspberry Pi 400 en vidéo :

 

Le Raspberry Pi 400 est en vente depuis le site du fabricant.