Il a été le père de la micro-informatique européenne, le grand vulgarisateur de l’informatique auprès d’un large public, le créateur des mythiques ZX80, ZX81, ZX Spectrum et Sinclair QL. Sir Clive Sinclair est décédé à l’âge de 81 ans des suites d’une longue maladie.

L’informatique européenne est en deuil. Sir Clive Sinclair n’est plus de ce monde. Nombre de DSI, d’ingénieurs informatiques et de développeurs cinquantenaires se sentent aujourd’hui quelque peu orphelins. Car nombre d’entre eux n’auraient probablement jamais approché une carrière en informatique s’ils n’avaient dans les années 80 pu mettre leurs doigts sur les étranges claviers tactiles des Sinclair ZX 80 (que l’on devait à l’époque assembler en kit), le cultissime Sinclair ZX 81, et le célébrissime ZX Spectrum.

Dans le sillage de ces appareils allaient se multiplier les initiatives concurrentes : Amstrad (qui finira par acquérir Sinclair Research), BBC Acorn, Oric, Dragon Data et bien d’autres… Mais surtout, le succès des « ZX » allait engendrer tout un écosystème logiciel et ludique avec des marques comme Ocean, Imagine, Ultimate, Codemasters, US Gold, Rare… Des marques qui plus tard assureront le succès des Commodore Amiga et des Atari ST avant que les PC et Microsoft ne raflent le marché.

Toute une époque…

Né le 30 juillet 1940 en pleine seconde guerre mondiale, le jeune Clive Sinclair quittera les bancs de l’école dès l’âge de 17 ans. Passionné d’électronique, il deviendra d’abord journaliste technique avant de créer sa propre société Sinclair Radionics qui après avoir fabriqué des amplificateurs s’est aventurée sur le marché des calculettes de poche.

En 1980, Clive crée Sinclair Research et lance son premier ordinateur le ZX80 à un prix 5 fois inférieur au moins cher des ordinateurs de l’époque. Le succès est immédiat et va aller crescendo avec le ZX81 puis le ZX Spectrum. En l’espace de 3 ans, Sinclair Research fait un profit de 14 millions de livres sterling.

En 1983, la reine le fait chevalier, et Clive devient Sir Clive Sinclair. Mais l’homme va se lancer dans des paris risqués : lancer un ordinateur destiné aux entreprises, le mythique Sinclair QL, et s’aventurer sur le marché des véhicules électriques (le Sinclair C5) avec 40 ans d’avance. Des fiascos qui entraîneront la vente de Sinclair Research à son concurrent Amstrad.

Plus que tout autre, Clive Sinclair aura beaucoup contribué à introduire les micro-ordinateurs dans les foyers.

Merci pour tout, Sir…