Pour la première fois depuis 20 ans, Java ne figure plus en tête des langages les plus populaires. Python lui vole la vedette alors que son créateur vient d’être embauché chez Microsoft.

L’index TIOBE est sans doute l’un des classements les plus populaires du microcosme informatique. Il n’est pas le seul. D’autres essayent également de mesurer la popularité des langages auprès des développeurs et dans les entreprises à commencer par les classement Redmonk, IEEE Spectrum ou PYPL.

Chaque année, l’index TIOBE mesure les cotes de popularité des langages de programmation à partir du nombre d’occurrences rencontrés sur les 25 moteurs de recherche les plus utilisés par les développeurs.

Ces dernières années, Java trustait en tête de cet index. Alors qu’Oracle essaye de redorer et moderniser l’image de son langage depuis deux ans maintenant en le faisant évoluer à une cadence plus élevée, celui-ci se fait voler la vedette en 2020 par un langage dont la popularité a connu une croissance décoiffante ces dernières années : Python.

Créé en 1991 par le développeur néerlandais Guido van Rossum, ce langage interprété au typage dynamique fort est désormais largement utilisé dans le domaine des systèmes pour l’automatisation des tâches ainsi que dans le domaine du Machine Learning et de la Data Science.

Le langage doit sa popularité à sa simplicité, à son vaste écosystème de librairie, à la richesse du dépôt PyPi (Python Package Index) et au fait qu’il est depuis 2017 le langage de plus enseigné dans les universités.

Hasard des calendriers, on a par ailleurs appris cette semaine que Guido van Rossum, précédemment passé chez Google et DropBox, vient de rejoindre la division développeurs de Microsoft sans que l’on sache encore exactement sur quoi il va travailler.

Pour rappel, Python figure également en seconde position du classement Redmonk Juin 2020 (devancé par JavaScript), mais en première position du classement IEEE Spectrum (devant Java) et du classement PYPL 2020.

Pour revenir à l’index TIOBE, on retrouve également et sans surprise dans le Top 5 2020, les langages C (qui reprend la tête du classement), C++ et C#.

De façon plus surprenante, Visual Basic conserve sa sixième place alors que le langage est plutôt laissé à l’abandon par Microsoft depuis quelques temps.

Le classement TIOBE a toujours eu ses anomalies. Et la septième place de JavaScript en est certainement une alors que le langage est incontournable dans l’univers du Web.

Parmi les langages en forte croissance on notera la surprenante progression de l’autre langage phare de la Data Science, le « R » qui progresse de la 16 ème à la 9 ème place en un an. PERL et GO, qui semblait s’essouffler ces dernières années font également un comeback notable.

Pour information, le langage RUST dont on parle beaucoup dans le développement des systèmes d’exploitation n’apparaît qu’à la 25 ème position mais devance le DART de Google malgré le succès croissant de l’outil de cross développement