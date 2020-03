Six mois après Java 13, Oracle lance JDK14 officialisant l’implémentation et la sortie de la quatorzième itération majeure du langage qui reste l’un des plus répandus en entreprise.

Toujours premier à l’indice TIOBE qui mesure la popularité des langages, Java reste un incontournable de l’univers du développement notamment en entreprise.

Rappelons que le langage fêtera en mai son 25 ème anniversaire !

Java est une vieille dame à l’échelle de l’informatique. En 2017, Oracle avait décidé de re-dynamiser l’univers Java en adoptant des cycles de développement plus rapides et plus en phase avec les pratiques actuelles. Avec des releases plus fréquentes, Oracle espérait redonner de la vitalité à l’univers Java.

Cette version 14 apporte son lot de modernisation au langage mais se démarque surtout par les améliorations apportées à JFR Event Streaming pour offrir une meilleure observabilité des clusters JVM et par l’introduction progressive de fonctionnalités développées en parallèle au sein du Project Panama. Ce dernier, qui est plus directement attaché à OpenJDK, cherche à améliorer les interconnexions entre JVM et code natif notamment pour permettre l’appel depuis la VM à du code C ou C++.

Le problème pour Oracle est désormais d’arriver à convaincre les entreprises de s’investir davantage dans ces cycles accélérés. Pour l’instant, toutes les études montrent que les entreprises restent massivement attachées aux versions dites LTS (Long Time Support) dont la dernière en date est Java 11 (sorti en septembre 2018).

La dernière étude New Relic montre cependant que 85% des JVMs exécutées dans le monde tournent toujours sur Java 8, Java 11 devant se contenter d’un peu plus de 11% des implémentations. Autant dire que les versions modernes (12 et 13) sont bien peu exploitées. En l’occurrence, il y a moins de machines Java 12 et 13 combinées en opération que de machines Java 7 (version sortie en 2011 et dont le support classique s’est arrêté en 2015 avec un support étendu s’achevant en 2022).

L’étude NewRelic montre également que si Oracle reste très largement le premier fournisseur de machines Java (avec près de 75% des JVMs), son emprise décroit légèrement au profit d’autres fournisseurs comme le très communautaire AdoptOpenJDK mais aussi IcedTea, Azul, IBM ou Amazon. Plus instructif encore, un tiers des JVMs d’AdoptOpenJDK sont sur Java 11 soit un pourcentage bien supérieur à ce qui est constaté dans l’univers Oracle.

Enfin, on notera que cette sortie de Java 14 s’effectue au moment même où la Cour Suprême américaine devait étudier le conflit qui oppose Google et Oracle autour de l’utilisation des API Java dans Android.

Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’avenir des API comme nous le rappelions dans notre article L’avenir des API va se jouer en mars….

Mais ce jugement a été repoussé à une date ultérieure non définie en raison de la pandémie de coronavirus.