Chaque année les constructeurs inventent de nouveaux PC, de nouveaux « facteurs de forme » et repoussent les limites de l’ultramobilité. Voici les PC qui nous ont marqué en 2021…

La pénurie de composants a restreint les capacités des constructeurs à lancer de nouvelles gammes et multiplier les innovations. Toutefois l’année 2021 n’a pas été totalement exempte de nouveautés et certains acteurs du marché ont su nous surprendre et nous étonner.

En attendant le CES 2022 et son traditionnel flot d’annonces et de nouveaux PC, la rédaction a pris le temps de se retourner et de regarder les machines et les tendances qui ont marqué l’année écoulée.

Voici une sélection des machines les plus innovantes et les plus originales présentées en 2021 et qui ont tapé dans l’œil de la rédaction d’InformatiqueNews.

Apple Macbook Pro M1

À tout seigneur, tout honneur. En lançant ses processeurs M1 à la fin 2020, Apple a non seulement ouvert de nouveaux horizons à son univers « Mac » mais aussi jeté un énorme pavé dans la marre, ridiculisant les rapports performances des processeurs ultramobiles d’Intel et AMD. En 2021, Apple a encore enfoncé le clou avec ses processeurs M1 Pro et M1 Max destinés à animer ses nouveaux Macbook Pro 2021 avec leur écran à encoche et leur clavier entièrement repensé.

Microsoft Surface Pro 8

Enfin ! Et oui, Microsoft a enfin repensé sa célèbre Surface Pro en adaptant le design novateur de son modèle ARM (la Surface Pro X) aux technologies Intel. La Surface Pro 8 souffle un vrai vent de nouveauté sur un concept « 2-en-1 » qui avait bien peu évolué depuis la Surface Pro 3. La Surface Pro 8 abandonne le design anguleux pour adopter un design plus fin, plus arrondi et surtout un écran à fines bordures. Au passage, Surface Pro 8 est désormais équipée de ports Thunderbolt 4 et d’un clavier doté d’un logement magnétique pour accueillir et rechargé son stylet. Du coup attend avec impatience de voir ce que Microsoft proposera en 2022 avec les nouveaux processeurs Intel Core Gen 12 aux performances largement supérieures notamment côté graphisme.

Microsoft Surface Laptop Studio

Décidément plus inspirée qu’en 2020, la firme de Redmond a lancé un appareil convertible d’un genre nouveau bien plus disruptif que le Surface Laptop et plus accessible que le Surface Book. S’inspirant des gestuelles et postures de son PC de bureau « Surface Studio », Surface Laptop Studio bénéficie d’un écran qui bascule pour recouvrir le clavier et transformer la machine en table à dessin portable. C’est aussi l’appareil le plus puissant de la gamme Surface avec son Intel Core i série H et son GPU RTX 3050Ti.

Asus Zenbook Duo UX482

C’est sans doute le concept le plus osé mais aussi celui le plus à même de résoudre des scénarios métiers atypiques et jusqu’ici jamais réellement bien adressés. Asus peaufine sa vision de PC portables à deux écrans. L’écran principal est un écran tactile de 14 pouces de 1920 x 1080 pixels support un usage au stylet. L’écran secondaire « ScreenPad Plus » placé au-dessus du clavier peut s’incliner de 7° (pour améliorer le confort et les interactions), offre une résolution de 1920 x 515 pixels, permet d’être perçu comme une extension du bureau Windows et lui aussi supporte interactions tactiles et au stylet. Asus y ajoute plein de gadgets logiciels et de gestuelles pour exploiter au mieux le potentiel de ce deuxième écran. Qu’il s’agisse d’y afficher des barres d’outils sans gêner le canvas de création, de suivre l’évolution de tâches en arrière-plan, ou de proposer une surface d’affichage mieux organisée, le concept « Zenbook Duo » ouvre des perspectives nouvelles.

HP Spectre x360 14’’ et 16’’

Les tailles 15 et 17 pouces sont en passe de disparaître du marché, avantageusement remplacées par les tailles 14 et 16 pouces. HP a lancé son « Spectre x360 » en version 14 et 16 pouces. Avec des nouveautés très ancrées dans les nouveaux usages nés de la pandémie. Avec de l’IA embarquée, la Webcam assure un centrage automatique des sujets, une sublimation du visage, une réduction des sons ambiants pour des conférences et des meetings en visio optimaux. Tout en conservant l’aspect très convertible et tactile de ses gammes x360…

Lenovo ThinkPad X1 Nano

La marque ThinkPad est une pure marque d’entreprises. Née chez IBM et désormais pilotée par Lenovo, elle regroupe des appareils puissants, performants et ultramobiles. Le « X1 Nano » est une machine 13 pouces incroyablement fine et légère. 907 grammes sur la balance pour une machine très bien équipée (2 ports Thunderbolt 4, WiFi 6, BT 5 et 5G) offrant plus de 13 heures d’autonomie.

Asus Zenbook 13 OLED

Asus démocratise les contrastes spectaculaires et la faible consommation énergétique des écrans OLED ! Alors que jusqu’ici les PC à écrans OLED étaient réservés à des modèles aux alentours des 2000 euros, Asus propose ce Zenbook 13 OLED à un prix largement inférieur à la barre des 1000 euros.

Framework Laptop

Le laptop de Framework est aligné sur le mouvement « Right to repair » (le droit de réparer). Il se veut modulaire, entièrement et aisément démontable, facile à réparer et surtout à faire évoluer. On est loin de la finesse et de la légèreté des derniers notebooks 13 pouces du marché, mais avec 15,85 mm d’épaisseur et un poids de 1,3 Kg, la machine reste fine et légère. Elle est dotée d’un écran au format 3:2 qui répond mieux aux besoins de productivité personnelle et d’entreprise que le format « 16:9 » multimédia et ludique. Ici vous pouvez choisir vos ports grâce à des modules enfichables (USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, lecteur microSD) et aisément remplacer l’écran, la carte mère, le SSD, la mémoire, la batterie… Rien n’est soudé, tout est amovible. D’ailleurs l’appareil est commercialisé à la fois en version assemblée et en version « DIY » à assembler soi-même (Do It Yourself)… De quoi rappeler des souvenirs à ceux qui ont assemblé leur premier Sinclair ZX80 ou ZX81 dans les années 80.

Dell Luna Concept Aux USA, le mouvement « Right to Repair » prend de l’ampleur et tous les constructeurs s’y retrouvent sensibilisés. Microsoft s’est associé avec le célèbre site « I Fix It » pour proposer des kits de réparation. Dell de son côté a présenté un nouveau concept alliant la lutte contre l’empreinte numérique et le droit à réparer. Dévoilé en fin d’année, son « Luna Concept » est – à l’instar des concepts cars de l’automobile – un prototype qui préfigure les PC à venir de la marque. Ce dernier expérimente de nouvelles solutions pour optimiser l’efficacité énergétique, augmenter la puissance avec un meilleur refroidissement, réduire l’empreinte carbone grâce à de nouveaux matériaux. Le châssis est en aluminium durable obtenu en utilisant de l’énergie hydraulique. Composants et matériaux (la carte mère utilise un circuit imprimé biosourcé) sont réutilisables autant de fois que possible, puis recyclés lorsqu’ils ne sont plus exploitables dans leur forme d’origine. Et Dell a réduit le nombre de vis par 10, avec seulement quatre vis nécessaires pour accéder aux composants internes afin de faciliter la réparation. <