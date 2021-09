À l’occasion du salon IT Partners, le constructeur de PC Bleu Jour présente sa nouvelle gamme de mini PC ainsi qu’une carte mère conçue et fabriquée en France !

Non, tous les constructeurs de PC ne sont pas taïwanais, chinois ou américains. Il existe même quelques constructeurs gaulois qui résistent encore et toujours à ces envahisseurs. Le plus étonnant d’entre eux s’appelle Bleu Jour. Cette entreprise toulousaine réalise près de 70% de son chiffre d’affaires à l’export. Et elle évolue essentiellement sur le marché B2B (grâce à un réseau de 130 revendeurs).

La marque de fabrique de Bleu Jour, c’est la surprise. La surprise avec des designs qui tranchent (et qui lui ont valu de remporter un très recherché Reddot Award en 2021). La surprise toujours en se focalisant sur les ordinateurs de bureau (pour l’essentiel au format mini-PC) là où la concurrence ne jure plus que par les PC mobiles. La surprise enfin en annonçant à l’occasion du salon IT Partners qui se tient en ce moment, une nouvelle carte mère conçue mais aussi fabriquée en France !

Choisir d’évoluer sur le marché de l’ordinateur de bureau est un sacré défi à l’heure de l’ultra-mobilité. Mais Bleu Jour veut rénover le concept en rappelant au passage qu’un ordinateur de bureau est au final plus écologique puisqu’on le met à jour quand on veut sans remplacer l’écran qui est la pièce la plus compromettante en matière d’empreinte environnementale !

Des PC pas comme les autres…

Le cœur de la gamme Bleu Jour réside dans les mini-PC et la technologie NUC d’Intel, avec lequel le fabricant français entretient une collaboration fructueuse. Et le modèle emblématique de Bleu Jour est le Kubb, un mini PC en forme de cube qui se démarque par sa coque artisanale, interchangeable mais aussi et surtout « personnalisable » au logo sérigraphié de l’entreprise si besoin !

Les Kubb sont déclinés en versions « Essentielle », en version coque en bois, et en version « Fanless » pour un fonctionnement totalement silencieux.

Partant du principe qu’un PC de bureau doit d’abord être beau plutôt que d’être caché sous le bureau, la marque n’hésite plus désormais à sortir des standards. Le MOVE2 lui permet ainsi de sortir des limitations traditionnelles des NUC d’Intel pour proposer des ordinateurs de bureau très puissants pour les travaux les plus exigeants : développement, IA, 3D, infographie et CAO. La machine affiche un design surprenant qui veut s’exposer aux yeux de tous. Elle est animée par des processeurs allant jusqu’au Core-i9 et par des cartes graphiques dernière génération (NVidia RTX 3060 et 3060 Ti) ainsi que deux disques SSD de 1To chacun (2 To en option). De quoi satisfaire les utilisateurs exigeants comme les gamers.

Une marque qui ose l’inimaginable !

Un PC français animé par une carte mère conçue et même fabriquée en France ! ça ressemble à de la science-fiction et c’est pourtant bien l’exploit que vient de réaliser Bleu Jour.

Spécialisé dans les concepts novateurs d’Intel comme le NUC, Bleu Jour a été l’un des premiers constructeurs au monde à s’intéresser à un concept étonnant : L’Intel Compute Element. Lancé en 2019, ce concept vise chez Intel à regrouper tous les éléments clés (processeur et contrôleurs I/O) dans une carte compacte ‘tout en un’ (dont le format rappelle vaguement celui des anciennes cartes PCMCIA pour ceux qui s’en souviennent).

Le concept « Element » est intimement lié à celui des ordinateurs composables. Dans un PC de bureau, les éléments qui ont besoin d’évoluer sont essentiellement les processeurs et les GPU. Le reste de la carte mère pourrait très bien poursuivre sa vie plus longtemps. Dans ce concept, la carte mère devient en réalité une « carte fille » dans laquelle vient s’enficher la carte « Compute Element ». Si l’on veut moderniser son PC, il suffit simplement de changer la carte « Compute Element » en la retirant et en plaçant la nouvelle.

Et c’est exactement l’option prise par Bleu Jour. Plutôt que de concevoir une carte mère complète, le constructeur s’est focalisé sur une carte fille pour Intel NUC Compute Element ! Et c’est très bien vu car il est peu probable qu’une carte classique puisse se révéler rentable. Cette carte Bleu Jour est compatible avec les Compute Element U-Series (génération 11 et au-delà), propose 2 ports DisplayPort, 4 ports USB 3.2, 2 ports USB 2.0, deux slots M2 NVMe pour accueillir deux disques SSD et une entrée/sortie audio.

Apparemment, cette carte mère va servir de fondation à un nouveau Kubb mais aussi à un ordinateur portable 13,9″ et à un All-In-One dont l’électronique principale sera donc assurée par des cartes Intel Compute Element interchangeables. Une approche modulaire qui fait totalement sens, là encore, pour des formats qui sont normalement intrinsèquement liées à leur écran, ce qui n’est pas le cas avec cette électronique modulaire.

Et toujours de l’embarqué

Signalons que Bleu Jour propose également toute une gamme de PC dédiée au marché de l’embarqué. C’est même sur ce marché que la marque a fait ses premières armes. Avec ses modèles Meta et Octo, la marque décline les possibilités embarquées pour répondre à une grande variété de contraintes de tailles et performances.

Bref voilà un constructeur encore méconnu mais qui n’a pas froid aux yeux et dont la gamme désormais très variée mérite d’être étudiée plus avant. Un constructeur sur qui les collectivités locales toujours plus enclines à adopter des solutions ‘souveraines’ ne manqueront pas de s’interesser.