Des chercheurs de Google viennent d’établir un nouveau record dans la révélation des décimales du nombre Pi… Ils sont allés jusqu’au 100 mille milliards de chiffres après la virgule ! Un calcul réalisé à l’aide de l’élasticité de son propre cloud.

Chez Google, certains développeurs s’amusent à exploiter la puissance de l’infrastructure Google Cloud et ses ressources presque infinies pour calculer explorer les décimales du nombre Pi. Ils détenaient déjà un précédent établi en 2019 par lequel ils avaient réussi à calculer 31.415.926.535.897 chiffres après la virgule (soit trente et un mille milliards de chiffres) du fameux nombre dont on connait tous les premiers chiffres : 3,14159…

À l’époque ils avaient utilisé 25 VMs, 170 To de stockage et 121 jours consécutifs de calcul 7/24.

Depuis, ce record avait été battu en 2021 par une équipe de l’université de Zurich qui avait ainsi dévoilé 62,8 mille milliards de décimales de Pi.

Les chercheurs de Google viennent de réitérer l’aventure et de se réemparer du record. Ils ont cette fois dépassé la barrière des cent mille milliards de chiffres après la virgule. Et pour y arriver, ils ont une nouvelle fois mis à contribution les ressources de Google Cloud. Le calcul a monopolisé – pendant 158 jours (157 j, 23 h, 31 m, 7 sec) – une instance de calcul « Compute Engine N2 » dotée de 128 vCPU et 864 Go de RAM associée à 32 instances de stockage de type « Compute Engine N2 » dotées chacune de 16 vCPU au sein d’un réseau 32 Gbps et formant au total un espace de stockage de 663 To. L’ensemble du cluster a été configuré et géré avec Terraform.

Cette infrastructure a permis de calculer la valeur de Pi avec une précision de 100 000 000 000 000 chiffres ! On connait donc le cent mille milliardième chiffre après la virgule de Pi. Et c’est « 0 » !

Supposions que chaque chiffre soit une note. S’il fallait jouer le chiffre trouvé au piano avec un rythme de transe techno (314 BPM), il faudrait au musicien 605 516 ans pour jouer la partition.

Et si vous êtes vraiment super curieux et voulez absolument découvrir chacune des cent mille milliards de décimales sz Pi, Google propose un site pour les explorer : https://pi.delivery/

Pour rappel : Bien que parfois désignée comme constante d’Archimède, l’histoire de Pi remonte aux tablettes babyloniennes. Cette constante est le rapport de la circonférence d’un cercle à son diamètre dans un plan Euclidien, autrement dit le rapport entre l’air d’un disque au carré de son rayon (A/r²). Quel que soit la taille du cercle, ce rapport reste constant. C’est l’une des plus importantes constantes des mathématiques. Elle intervient dans une multitude de calculs mathématiques et physiques. Approximer Pi est un exercice de style pratiqué depuis les années 200 après JC.