L’Europe poursuit ses efforts pour acquérir une souveraineté dans l’univers de l’informatique quantique. Elle annonce l’acquisition de deux systèmes quantiques de la startup française Pasqal dans le cadre de l’initiative HPCQS visant à créer une infrastructure hybride « HPC + Quantique » pan-européenne.

En janvier dernier, la France annonçait la création d’une nouvelle plateforme nationale de calcul quantique hybride au sein du Très Grand Centre de Calcul du CEA. Objectif, utiliser des machines quantiques comme accélérateurs spécialisés en complément des ressources HPC du TGCC.

Ce projet français s’inscrit également dans une initiative européenne : le projet pilote HPCQS. Ce dernier vise à développer, déployer et coordonner une infrastructure pan-européenne couplant étroitement les ressources de deux ordinateurs quantiques de 100 Qubits à celles de deux supercalculateurs HPC « Tier-O » : le Joliot-Curie du GENCI et le Juwels du JSC. Pour rappel, le Joliot-Curie figure en 77ème position (7 Petaflops) et le Juwels en 11ème position (44 Petaflops) du dernier classement TOP500.org.

Le couplage de dispositifs quantiques à des ressources informatiques classiques afin de créer un système hybride constitue une étape essentielle dans l’exploration de la puissance des ordinateurs quantiques et le développement des premières applications quantiques pratiques. Dans une telle approche hybride, les systèmes quantiques n’ont pas vocation à être autonomes et servent en réalité d’accélérateurs quantiques aux traitements contrôlés par et exécutés sur les HPC.

Afin de concrétiser le projet HPCQS, le GENCI et le JSC avaient lancé en décembre dernier une procédure PPI (Public Procurement of Innovative Solutions) pour acquérir deux systèmes quantiques capables de contrôler au moins 100 Qubits.

Et c’est le français – très en vogue – Pasqal qui emporte le marché. La startup va fournir deux systèmes quantiques analogiques « Fresnel » à base d’atomes neutres. Le premier Fresnel sera couplé au Jolio-Curie, le second au Juwels, avec comme objectif de servir d’accélérateurs quantiques exécutant des sous-programmes quantiques dans des tâches d’optimisation, de chimie quantique et de Machine Learning.

Les deux systèmes quantiques devraient être livrés d’ici la mi 2023. En attendant, Pasqal va offrir un accès distant à son système Fresnel déjà opérationnel et qui héberge les « Pasqal Cloud Services « , sa plateforme « Quantum as a Service » inaugurée début mai. Cet accès doit permettre de faire progresser les activités HPCQS vers le déploiement d’une pile logicielle hybride complète comprenant l’accès au cloud, la gestion des ressources des charges de travail hybrides, les outils et les bibliothèques, y compris l’évaluation comparative et la certification/l’analyse des performances.

« La co-conception de cette pile hybride commune et pan-européenne doit déboucher sur des prototypes d’applications ML et de simulations scientifiques, avec des algorithmes quantiques pour résoudre des équations différentielles, des simulations de matériaux, des problèmes d’apprentissage automatique de graphes et des problèmes d’optimisation » précisent les responsables du projet HPCQS.

« Cette annonce ne marque pas seulement la sélection des ordinateurs quantiques de PASQAL, mais vient surtout renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe dans les domaines du quantique et du calcul intensif. Nous construisons l’infrastructure HPC de demain, fournie par les champions européens du quantum et du HPC », affirme de son côté Georges-Olivier Reymond, PDG de PASQAL.