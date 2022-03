La jeune pousse Deeptech Alice&Bob annonce une importante levée de fonds en Série A pour lui permettre de concrétiser son premier ordinateur quantique à base de qubits de chat dès 2023.

Alice&Bob est l’une des startups quantiques françaises les plus en vue avec Pasqal et Quandela. Elle fait notamment partie de ces acteurs sur lesquels la nouvelle plateforme « HPC Quantum Hybrid » du TGCC compte s’appuyer pour équiper dans les années à venir le centre de calcul de véritables machines quantiques.

Si Pasqal est très en vue avec sa technologie de Qubits à base d’atomes froids (rappelons que Pasqal vient de fusionner avec Qu&Co), Alice&Bob explore une autre piste, celle des « Cat Qubits » ou qubits de chat. La start-up lyonnaise, co-fondée par Théau Péronnin et Raphaël Lescanne, a mis au point une méthode étonnante pour dissiper le bruit qui perturbe le fonctionnement des Qubits. Leur « Qubit de Chat » est capable de stabiliser son état automatiquement par un mécanisme de rétroaction quantique trop compliqué à expliquer ici mais qui trouve son inspiration dans l’univers des machines à vapeur et des soupapes qui s’ouvrent quand la pression devient trop forte.

La startup – qui avait en 2020 été financée à hauteur de 3 millions d’euros par Elaia et Breega – est désormais prête à dépasser le stade des prototypes et de l’expérimentation en laboratoire. Elle annonce avoir levé 27 millions d’euros afin de développer son premier processeur et ordinateur quantique « tolérant aux erreurs » à base de qubits de chat pour un lancement en 2023. Cette levée de fonds en Série A a été menée par Elaia, Bpifrance, et SuperNova Invest.

Une étude récente menée par Zaki Leghlas a montré que les qubits de chat pouvaient résister à certaines erreurs quantiques pendant plusieurs minutes, un « exploit » alors que la stabilité des qubits de la plupart des machines actuelles se mesure en millisecondes.

Alice&Bob avait fait parler d’elle en 2021 alors qu’un document interne AWS déchiffrant la roadmap du leader du cloud pour la production de sa propre machine quantique faisait référence 151 fois en 118 pages à Alice&Bob et à ses qubits de chat. C’est clairement la piste que semblent avoir suivie les chercheurs de la filiale Cloud d’Amazon.