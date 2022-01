Déjà des rapprochements dans l’univers quantique européen ! La société Qu&Co sera fusionnée dans la startup française Pasqal afin d’offrir à cette dernière des applications pratiques à ses technologies hardware toujours en développement.

Pasqal est l’une des startups quantiques françaises dont on entend très souvent parler avec Alice&Bob et Quandela. Pasqal travaille sur l’élaboration d’ordinateurs de calcul quantique en s’appuyant sur une technologie quantique de Qubits à base d’atomes froids. Ces derniers sont des atomes (en l’occurrence des atomes de Rubidium) dont on a tellement réduit l’agitation thermique qu’ils en deviennent manipulables par des lasers.

Sur le papier, cette technologie est assez similaire à celles des ions piégés mais se veut davantage capable de monter à l’échelle. Pasqal affirme d’ailleurs déjà manipuler plus d’une centaine de Qubits dans ses laboratoires. Reste que la technologie des Ions piégés a une quinzaine d’années d’avance sur celle des atomes froids et offre à l’heure actuelle l’une des meilleures qualités (comprenez fidélité) de qubits. Elle est notamment utilisée par IONQ et Honeywell/Quantinuum mais leurs ordinateurs restent très limités en termes de nombres de Qubits.

Si Pasqal attire toutes les attentions, c’est parce que les progrès réalisés par la startup sont rapides. Sa technologie permet d’assembler les Qubits non seulement de façon chainée mais aussi au sein de plans 2D et même de structures 3D. Pasqal espère être en mesure de produire des ordinateurs d’un millier de Qubits dans un avenir relativement proche, à l’horizon 2023. Elle fait d’ailleurs partie des acteurs mis à contribution et souvent mentionnés lors de l’inauguration du Centre de Calcul Quantique français la semaine dernière.

Mais le hardware quantique a aussi besoin d’algorithmes quantiques (qui n’ont pas grand-chose à voir avec ceux que nous connaissons aujourd’hui) et d’applications quantiques pour être utile. Les ordinateurs quantiques ne remplaceront pas les ordinateurs classiques dans un futur prévisible. Ils vont d’abord être utilisés pour des travaux spécialisés que justement l’informatique traditionnelle ne sait pas gérer efficacement. Et si des startups européennes travaillent sur l’élaboration des machines, d’autres se sont spécialisées dans les algorithmes quantiques et ces traitements hors de portée des machines actuelles. C’est notamment le cas de la startup hollandaise Qu&Co. Celle-ci travaille sur les applications des algorithmes quantiques notamment dans le domaine de la chimie et sur les réseaux neuronaux quantiques.

Cette semaine, Pasqal et Qu&Co ont annoncé leur fusion en une seule entité dénommée Pasqal et basée à Paris. C’est la deuxième fusion significative de l’univers quantique après celle de Honeywell Quantum Solutions et Cambridge Quantum pour former Quantinuum.

Comme pour Quantinuum, la fusion de Pasqal et Qu&Co cherche à rapprocher un spécialiste du hardware quantique avec un spécialiste du logiciel quantique. L’objectif d’un tel rapprochement est bien évidemment d’accélérer la réalisation d’un avantage commercial exploitant le potentiel unique de l’informatique quantique.

« Le riche portefeuille d’algorithmes quantiques de Qu&Co sera étroitement intégré au matériel quantique avancé de Pasqal, apportant une valeur ajoutée à des clients tels que Johnson & Johnson, LG, Airbus, BMW Group, EDF, Thales, MBDA et Crédit Agricole CIB. L’entreprise combinée offrira une large gamme de solutions quantiques dans les secteurs de la chimie, des sciences de la vie, de l’automobile, de l’électronique, des services publics, de l’aérospatiale, de la défense et de la finance, entre autres », expliquent les responsables de Pasqal.

La société issue de la fusion sera présente dans sept pays et comptera des employés originaires de plus de 15 pays, soutenus par un conseil consultatif universitaire composé de professeurs de premier plan dans les domaines de la chimie quantique et de l’apprentissage automatique quantique. Les activités paneuropéennes de Qu&Co se poursuivront sous les noms de Pasqal Pays-Bas, Pasqal Allemagne, Pasqal Royaume-Uni et Pasqal Espagne. M. Reymond restera PDG de l’entreprise combinée, tandis que Benno Broer, PDG de Qu&Co, assumera le rôle de directeur commercial. Broer est également vice-président du Consortium européen de l’industrie quantique (QuiC) et apporte plus de 15 ans d’expérience dans le développement commercial.