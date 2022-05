Il s’appelle Frontier, il est américain, et il restera dans l’Histoire comme le premier supercalculateur Exascale à entrer dans le très sérieux classement TOP500.org des ordinateurs les plus puissants de la planète. Avec lui, c’est toute l’informatique mondiale qui entre dans l’ère exascale…

Frontier… L’histoire de l’informatique retiendra que le premier ordinateur à franchir la frontière de l’Exascale est américain, qu’il est conçu par HPE/Cray et qu’il est animé par des processeurs AMD. Ce qu’elle oubliera cependant peut-être de noter dans ses tablettes, c’est que non seulement le nouveau HPC trône bien évidemment en tête du classement TOP500.org mais qu’il figure également à la première place du classement Green500.org qui classe les ordinateurs les plus efficients (rapport puissance/énergie consommée).

Frontier… 1,102 Exaflops… soit 1.102.000.000.000.000.000 opérations en virgule flottantes (sur 64 bits) par seconde !

« Frontier n’est pas seulement le superordinateur le plus puissant qui ait jamais existé, c’est aussi la première véritable machine exascale de l’histoire de l’informatique » expliquent les responsables du classement TOP500.org qui deux fois par an classe les HPC, autrement dit les supercalculateurs, les plus puissants de la planète.

Frontier est, à quelques opérations près, trois fois plus puissant que le Fugaku japonais qui trônait en tête du classement TOP500.org depuis deux ans !

Frontier… C’est 8.730.112 cœurs de calcul ! La machine est en réalité composée de 9.472 nœuds regroupés en 74 armoires. Elle compte au total 9.472 processeurs AMD Epyc 7003 dotés de 64 cœurs chacun cadencés à 2 Ghz et de 37 888 accélérateurs GPU AMD Instinct MI250X « Aldebaran » (dotés de 220 Compute Unit chacun).

Les nœuds sont interconnectés par des liens 200 Gb/sec (Slingshot Ethernet Interconnect).

La machine est hébergée dans le gigantesque Datacenter du Oak Ridge National Laboratory (ORNL) situé à Knoxville dans le Tennessee. Elle est officiellement opérée par le DDE (le Département de l’Énergie américain). Elle s’appuie sur une architecture HPE Cray EX (rappelons que HPE a racheté Cray en 2019). Elle est optimisée pour les calculs scientifiques et l’IA (grâce à ses accélérateurs MI250X).

Puissant et « Econome »…

Mais le plus surprenant, c’est que Frontier est aussi le premier HPC à figurer à la fois en tête du TOP500 et du GREEN500. Si le TOP500 répertorie les HPC les plus performants de la planète, le GREEN500 classe quant à lui les HPC en fonction de leur efficacité énergétique. Et, c’est un point au final remarquable, l’ordinateur le plus puissant de la planète est aussi l’ordinateur le plus efficient de la planète. Ainsi Frontier affiche un score de 52,227 Gflops/watts contre seulement 15,418 Gflops/watts pour le Fugaku japonais (classé 33ème du Green500).

Il est intéressant de noter que Frontier figure en réalité aux deux premières places du Green500. En effet, l’ORNL a publié non seulement les performances du système Frontier tel qu’il est actuellement (le système est encore en cours d’optimisation), mais aussi celle du Frontier TDS (Test & Development System). Le TDS est en réalité un seul rack du Frontier sur lequel sont expérimentées différentes optimisations et scénarios d’interconnexion. Sur le papier, ce rack est strictement identique aux autres Racks du Frontier. Dans la pratique, il bénéficie d’optimisations qui sont d’abord expérimentées et validées sur le TDS avant d’être étendues aux autres racks. Et ces optimisations font une grande différence. En effet, la dernière itération du TDS se révèle encore plus « Green » avec un score de 62,684 Gflops/watts ! Les responsables de l’ORNL estiment qu’avec le temps, le Frontier se montrera non seulement plus efficient mais aussi plus performant puisqu’à plein régime la machine devrait pouvoir approcher les 2 Exaflops.