Le HPC Vega, installé en Slovénie est désormais opérationnel et prêt à accueillir les calculs complexes des scientifiques où qu’ils soient en Europe. Industriels et secteurs publics peuvent aussi en tirer profit…

L’initiative EuroHPC Joint Undertaking cherche à développer un écosystème européen de supercalculateurs. Cette initiative a ainsi coordonné le financement de 8 HPC dont 3 de type « pre-exascale » (en Finlande, en Italie et en Espagne) et 5 de types « petascale » (en Bulgarie, en République Tchèque, au Luxembourg, au Portugal et en Slovénie).

Le premier de ces 8 supercalculateurs est aujourd’hui officiellement opérationnel et prêt à accueillir les batchs de calculs des chercheurs et scientifiques un peu partout en Europe.

Dénommé Vega et hébergé à l’institut d’information scientifique de Maribor en Slovénie (IZUM), il a été construit par Atos et s’appuie sur une architecture BullSequana XH2000.

Il a coûté 17,3 millions d’euros (maintenance sur 5 ans comprise) et offre une puissance globale de 6,8 PétaFLOPS.

Il est composé de :

– 960 nœuds CPU (pour un total de 1.920 CPUs de type AMD EPYC 7H12 et donc 122.800 cœurs CPU)

– 60 nœuds GPU (embarquant 4 GPU NVidia A100 Tensor Core chacun, soit un total de 240 GPU A100).

– 325 To de mémoire vive,

– 1 Po de stockage NVMe haute performance (en Lustre)

– 18 Po de stockage capactif (en Ceph).

Ce HPC est destiné à animer des jobs de calcul intensif mais aussi des traitements IA et Deep Learning ainsi que des traitements statistiques sur de grandes volumétries de données.