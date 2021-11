Le nouveau classement Top500 des HPC les plus puissants de la planète vient de sortir… Et, en attendant que la Chine révèle son réel potentiel, il évolue très peu. La principale nouveauté vient du cloud… L’un des HPC d’Azure entre en effet pour la première fois dans le Top 10 !

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs veulent que les Chinois aient mis en route leurs premiers ordinateurs Exascale. L’information est stratégique pour la Chine alors que les Américains n’allumeront leurs premières machines Exascale qu’en 2022. Et quand une information est stratégique, elle est gardée secrète jusqu’à ce qu’il soit plus important en termes d’image internationale qu’elle soit connue.

En effet, selon certaines sources, la Chine, avec près d’un an de retard sur leur planning communiqué il y a plus de deux ans, disposerait déjà de deux HPC de classe « exascale » : le Sunway « Oceanlite » du National Supercomputing Center de Wuxi et le Tianhe-3 du National Supercomputer Center de Guangzhou.

Selon les « fuites », plus ou moins organisées et impossibles à vérifier, ces deux machines seraient opérationnelles depuis Mars 2021 et afficheraient une puissance de 1 ExaFLOPS avec des pics à 1,3 ExaFLOPS. Pourtant aucune des deux machines ne figure dans le nouveau classement « TOP500.org » des supercalculateurs les plus puissants de la planète.

Officiellement, le Fugaku japonais demeure donc le HPC le plus puissant du monde avec ses 442 PetaFLOPS animés par ses 7 630 848 cœurs de calcul ! L’IBM Summit du ORNL (Tennessee) et l’IBM Sierra du Lawrence Livermore National Laboratory complètent un podium qui n’a donc pas évolué depuis le précédent classement établi cet été et même depuis bientôt 2 ans.

Deux nouveautés marquent le Top 10 de ce classement hivernal.

La première est la progression en 5ème position de Pelmutter, une machine HPE Cray à base d’AMD Epyc et de GPU NVidia A100, affichant « seulement » 70,9 PetaFLOPS.

La seconde nouveauté est plus intrigante… Ce n’est pas un HPC classique. C’est un HPC Cloud ! Azure s’était déjà fait remarqué en plaçant plusieurs HPC entre les positions 26 et 29 du dernier classement TOP 500. Désormais, le « Voyager-EUS2 » figure en 10ème position. C’est la seule nouvelle entrée du TOP 10. C’est surtout la première fois qu’un HPC hébergé dans le cloud fait son entrée dans le TOP 10 ! Et c’est en soi une étape marquante.

Avec son « Voyager-EUS2 », hébergé aux USA, Microsoft met à disposition de ses clients Azure un HPC d’une puissance de 30,05 PetaFLOPS (contre 16,59 PetaFLOPS pour les autres HPC Azure du classement) construit à partir de processeurs AMD EPYC 48 cœurs et d’accélérateurs NVidia A100. Plus concrètement, ce HPC est assemblé à partir d’une multitude de VMs de type « Azure ND A100 v4 », d’un réseau NVIDIA InfiniBand et de 1,9 To de RAM.

Parmi les autres informations notables du classement, on notera la forte présence d’AMD. Non seulement Intel n’équipe aucune machine du Top 5, contrairement à AMD qui anime le Perlmutter, mais AMD anime 4 des 5 machines HPC du Green500, le classement des machines affichant le meilleur rapport « Performance par Watts ».

Le prochain classement en juin 2022 devrait être plus intéressant. Les États-Unis doivent officiellement inaugurer leur premier HPC « Exascale », le Frontier du Oak Ridge National Laboratories, début 2022. La machine est annoncée à 1,5 ExaFLOPS. Les Chinois auront alors probablement à cœur de dévoiler eux aussi leur potentiel.

