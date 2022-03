Selon Hyperion Research, la pénurie de composants n’a pas véritablement affecté le marché du HPC. Parallèlement, une nouvelle tendance émerge, celle du HPCaaS dans le Cloud.

Le marché du High Performance Computing (HPC), autrement dit des supercalculateurs, n’a pas faibli durant le COVID. Bien au contraire. La pandémie a rappelé à tous à quel point ces monstres du calcul étaient indispensables à la recherche.

Selon le rapport annuel d’Hyperion Research, un cabinet d’analyse spécialisé sur le marché des systèmes et workloads de l’informatique à haute performance, les dépenses mondiales en HPC ont augmenté de 13,8% en 2021 pour atteindre les 34,8 milliards de dollars.

Ce chiffre combine à la fois les systèmes « On Premises » installés dans les grands datacenters des centres de recherche publics et privés et les systèmes « Cloud ». Car les clouds sont devenus désormais des grands fournisseurs de ressources HPC « à la demande ».

Le HPCaaS : une tendance de fond

Il existe ainsi un vrai marché du HPCaaS (HPC-as-a-service) porté aussi bien par des acteurs spécialisés comme Rescale, Dug, SabalCore, UberCore, Penguin Computing ou encore Atos (avec Jarvice XE et Nimbix Cloud) que par les hyperscalers comme AWS (avec des services comme ParallelCluster et Amazon FSx for Lustre), Google Cloud, IBM Cloud (Spectrum HPCaaS) et Azure. Le cloud de Microsoft place d’ailleurs plusieurs « HPC cloud » dans le célèbre classement TOP500.org des 500 supercalculateurs de la planète et l’un d’eux figure même dans le Top 10 : le Voyager-EUS2 !

Selon Hyperion, le marché du HPCaaS ne représente encore « que » 5,1 milliards de dollars en 2021. Mais il est en forte croissance : 18,6% par rapport à 2020.

Un marché du HPC résilient

Du côté du « On-Premises », les ventes totales de serveurs, stockage, systèmes et applications à destination des systèmes HPC s’élèvent à 29,7 milliards de dollars.

Si on se focalise sur le hardware, les ventes de serveurs HPC ont atteint en 2021 les 14,8 milliards de dollars en croissance de 9,1%.

Au total, le marché HPC aurait ainsi écoulé plus de 4,3 millions de CPU et 291 000 GPU (et autres accélérateurs IA). Ce chiffre des GPU est particulièrement intéressant puisqu’il est en augmentation de 44,1% par rapport à 2020 ! Preuve s’il en est que le HPC a de plus en plus besoin de ces GPU notamment pour l’accélération des workloads IA de Deep Learning.

Earl Joseph, PDG D’Hyperion Research, avoue avoir été étonné de la bonne tenue du marché HPC malgré les difficultés économiques et d’approvisionnement de composants : « La croissance montre clairement que les fournisseurs de HPC ont fait un excellent travail pour résoudre les difficiles problèmes de la chaîne d’approvisionnement. La croissance est fortement stimulée par les nouvelles technologies et les nouvelles façons d’utiliser le HPC, par exemple dans l’IA, l’apprentissage automatique, le big data, et par les nouveaux utilisateurs qui se tournent vers le HPC pour résoudre leurs problèmes ».

Pour Bob Sorensen, vice-président senior de la recherche chez Hyperion Research, « Les pays et les entreprises du monde entier continuent de reconnaître la valeur de l’innovation et de l’investissement dans la R&D pour faire progresser la société, augmenter les revenus, réduire les coûts et devenir plus compétitifs ».