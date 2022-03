Outil de développement parmi les plus populaires, si ce n’est le plus populaire, en entreprises, Visual Studio célèbre cette semaine ses 25 ans d’existence.

En mars 1997, Microsoft introduisait sur le marché, Visual Studio 97, un assemblage d’outils de développement pour programmer aisément en Visual Basic 6.0, Visual C++ 6.0, Visual J++, Visual FoxPro 6.0 et Visual Interdev 6.0 (pour développer des applications Web ASP).

L’idée de Microsoft avec sa génération 6.0 de ses langages de développement phares ainsi regroupé en un produit était de démocratiser l’univers du développement sur Windows et sur le Web.

Jusqu’alors assemblage de produits de développement nés séparément, Visual Studio va connaître sa première révolution et sa première véritable édition unifiée en 2002 avec le lancement de « Visual Studio .NET » qui marque la naissance du .NET Framework et des langages C# et VB.NET.

Suivront, Visual Studio 2003, 2005 (avec les premiers pas de la compilation 64 bits), 2008 (qui introduit le développement collaboratif), 2010 (avec le support de WPF), 2012 (avec le support de Windows RT et d’ARM), 2013, 2015 (qui introduit le développement mobile multiplateformes et l’intégration des services Azure), 2017 (et les débuts du langage quantique Q Sharp), 2019 (avec une édition macOS).

Il y a quelques semaines, Microsoft lançait Visual Studio 2022 avec un IDE enfin compilé en 64 bits et un support de technologies transformatrices pour les entreprises avec la plateforme open source et multiplateformes .NET 6 ainsi que .NET MAUI pour développer en C# sur mobiles et sous Windows.

Rappelons que Visual Studio dispose de deux éditions gratuites :

– La version Visual Studio Community 2022, spécialement conçu pour les étudiants, les développeurs open source et les développeurs individuels.

– La version Visual Studio Code, un éditeur de code source autonome et open source qui s’exécute sur Windows, macOS et Linux. Cet éditeur est utilisé par 14 millions d’utilisateurs dans le monde. Il est considéré comme l’éditeur multi-langage le plus populaire.

A ces deux versions gratuites, s’ajoute une troisième offre gratuite : Visual Studio Dev Essentials qui combine Visual Studio Community (pour Windows et macOS), Visual Studio code, PluralSight, SyncFusion et 200$ de crédits sur Azure !

Visual Studio est également déclinée en deux versions payantes : Visual Studio Professional 2022 (pour les petites équipes de développement) et Visual Studio Enterprise 2022.

Parmi les concurrents de Visual Studio les plus populaires sur le marché on retiendra principalement Eclipse & Theia, XCode (l’IDE phare de l’univers Apple), JetBrains Fleet, Apache NetBeans, ou Atom mais aussi les vieillissants Aptana Studio, Code::Blocks, GNAT Studio, Komodo IDE ou encore CodeLite