Il y a quelques jours, Microsoft dévoilait la Preview d’une nouvelle déclinaison de son service Windows 365 destinée au travailleurs « Frontline », ceux en « 3 huit » ou en travail à roulement d’équipes. Aujourd’hui, il officialise une déclinaison un peu différente de son service DaaS (Desktop as a Service) dédiée aux développeurs : Dev Box.

Présenté en preview en fin d’année dernière, enrichit à l’occasion de la Build 2023, le service de « machines de développement disponibles à la demande », Microsoft Dev Box, est officiellement entré en « General Availabilty ».

« Dev Box combine des capacités optimisées pour les développeurs avec une gestion pensée pour l’entreprise de Windows 365 et de Microsoft Intune », explique Anthony Cangialosi, responsable du programme chez Microsoft. « Ce service a été élaboré avec les autres équipes de développement de Microsoft. Plus récemment, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe Visual Studio pour ajouter des intégrations afin d’optimiser l’expérience Visual Studio sur Dev Box. Nous introduisons également la « configuration as code » des Dev Box, pour offrir aux responsables de développement un contrôle encore plus granulaire pour configurer et personnaliser les machines de développement et leur permettre de connecter le provisionnement de Dev Box à leur flux Git existant. »

Microsoft Dev Box découle d’une approche DaaS très similaire à celle de Windows 365 (qui lui sert de fondation). L’idée n’est plus ici d’offrir un poste de travail dans le Cloud mais bien un poste de développement virtualisé dans le cloud. Mais contrairement à Windows 365, Microsoft donne ici aux entreprises le moyen de personnaliser totalement la machine déployée (d’un point de vue hardware, logiciels et outils de Dev) et même de faire en sorte que ces « personnalisations » puissent se faire sous forme de code pour automatiser les déploiements.

Au final, Microsoft Dev Box permet de provisionner des postes de développement préconfigurés avec tous les bons outils en quelques clics afin de simplifier le travail préparatoire des développeurs.

