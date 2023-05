Même si l’éditeur a bien du mal à imposer son navigateur Edge dans le paysage, il grignote régulièrement des miettes de marché et continue d’innover tous azimuts pour enrichir les expériences Web. Une version Business, un mode Gamer, un nouvel assistant IA… Edge était l’une des vedettes de la Build 2023…

Collections synchronisées, véritable PDF Acrobat intégré, onglets verticaux, résolveur mathématique, lecture sans publicité, barre latérale… Depuis que Microsoft a réinventé Edge en adoptant les technologies de Google Chrome (ou plus précisément Chromium), son navigateur n’a cessé de proposer des fonctionnalités originales et d’explorer de nouvelles pistes pour enrichir les expériences Web.

À l’occasion de sa conférence Build 2023, Microsoft a annoncé plusieurs nouveautés autour de son navigateur avec une volonté affichée : faire le forcing sur l’univers B2B et imposer Edge comme le meilleur navigateur Web pour entreprises.

Voici les principales nouveautés à retenir :

Microsoft Edge for Business, un browser dédié à l’entreprise

Surprise, Microsoft tente une nouvelle approche pour mieux imposer son navigateur dans le paysage. Il le décline en version « spécialisée » ! Et l’éditeur table sur l’IA et sa maîtrise du marché B2B pour dévorer d’importantes parts de marché à Google dans les entreprises.

Lancé en preview lors de la Build 2023, Microsoft Edge for Business est une version spécialement forgée pour l’univers du travail. L’interface et certaines fonctionnalités ont été retravaillées pour offrir une nouvelle expérience alignée avec l’univers du travail et les usages professionnels du Web.

« Pour mieux réaliser notre mission d’offrir le meilleur navigateur pour les entreprises, nous faisons évoluer Microsoft Edge pour qu’il offre une expérience de travail dédiée » explique ainsi Lindsay Kubasik, responsable produit Edge chez Microsoft dans un billet de blog. « Avec ses nombreux contrôles d’entreprise, ses sécurités et ses fonctionnalités de productivité,… Edge for Business est destiné à devenir l’expérience de navigation standard des organisations, en appui sur un login Azure Active Directory (AAD).conçu pour aider à répondre à l’évolution du paysage de la sécurité tout en permettant aux utilisateurs de travailler efficacement. »

Microsoft Edge for Business présente un double mode de fonctionnement pour mieux séparer activités professionnelles et activités personnelles, notamment lorsqu’on travaille de chez soi. Dit autrement, les sites professionnels s’ouvrent dans une instance aux contrôles de confidentialité renforcés alors que les sites plus ludiques et grand public s’ouvrent dans une instance classique. Chacune des expériences, « travail » et « perso », utilise son propre cache, son propre stockage, son propre historique. De même, les identifiants de vos sites et services personnels ne sont pas synchronisés avec le compte entreprise.

« Pour les IT, cette nouvelle expérience Edge dédiée réduit la surface d’attaque des cyberattaques et renforce la posture de sécurité de l’organisation, car elle offre la possibilité de rationaliser vers un seul navigateur pour tous les cas d’utilisation, ajoute Lindsay Kubasik. Les administrateurs peuvent définir les contrôles et la sécurité de Microsoft Edge for Business grâce à des fonctionnalités d’entreprise telles que la prévention intégrée de la perte de données (DLP), la gestion des droits d’accès (Information Rights Management) et le contrôle des fonctionnalités. Les utilisateurs séparant leur contenu professionnel et personnel, les données personnelles peuvent être exclues de la synchronisation de l’entreprise, qui s’effectue dans la fenêtre du navigateur professionnel. Les utilisateurs bénéficient ainsi de la confidentialité qu’ils souhaitent. Dans le même temps, le service informatique contrôle la sécurité et la conformité de Microsoft Edge.».

Autant de fonctionnalités avancées conçues pour séduire les DSI et RSSI et les convaincre d’adopter Edge comme navigateur par défaut dans leur entreprise.

L’officialisation des Edge Workspaces

Disponibles depuis quelques semaines, comme annoncé dans nos colonnes, les Workspaces ont été officialisées à l’occasion de la Build 2023. « Avec les Workspaces de Microsoft Edge, tout le monde dans une même équipe peut consulter les mêmes sites Web liés à un projet et les derniers fichiers de travail relatifs en un seul endroit, sous la forme d’un ensemble partagé d’onglets » résume Lindsay Kubasik.



Créer, un tel espace de travail est enfantin. Il suffit de cliquer sur l’icône Worspaces, de créer un espace de travail dédié à votre nouveau projet, d’ouvrir les différents liens utiles dans différents onglets sous Edge puis de partager cet espace avec votre équipe. Tout le monde travaillera alors avec le même ensemble de sites Web et de fichiers. À tout moment, il est possible d’ajouter ou supprimer des onglets dans l’espace de travail, le Workspace se mettant alors à jour en temps réel sur toutes les machines pour que chacun conserve une vue cohérente du projet. Le système est bien évidemment sécurisé : si des fichiers protégés ou des sites personnels (comme l’email) sont ouverts dans des onglets, seules les personnes qui y ont vraiment accès peuvent les consulter. Selon Microsoft, Edge Workspaces aide les équipes à rester mieux connectées et plus productives.

Enfin, un centre de pilotage pour les IT

Directement exposé à Internet et à ses menaces, le navigateur est en ligne de front. Pour les IT, pouvoir administrer les expériences Web depuis une console centrale est un atout clé en matière de cyber-résilience. Réclamée de longue date par les DSI, Microsoft va enfin proposer un vrai tableau de bord de contrôle dédié à Microsoft Edge et directement intégré dans la console d’administration de Microsoft 365. Typiquement, ce service permet aux IT de gérer les stratégies de groupe sur tous les postes et mobiles ainsi que les extensions Edge depuis une unique interface utilisateur intuitive. Ils peuvent créer et gérer différentes politiques et extensions selon les différents groupes Azure AD.

Ils pourront également piloter Edge en version iOS et Android pour s’assurer par exemple que tout accès à l’intranet génère préalablement l’activation d’une connexion VPN ou encore s’assurer que le nouveau « Shared Device Mode » est bien activé sur les smartphones partagés au sein des équipes en trois 8.

Un nouveau Look

Microsoft a également dévoilé de subtiles améliorations visuelles pour mieux se conformer aux standards graphiques de Windows 11 avec des coins arrondis, des fonds translucides, des animations fluides mais aussi un espace d’affichage « containerisé » pour mieux agencer les barres latérales, afficher des pages côte à côte, etc…

Une Sidebar ouverte aux apps PWA tiers

La Build est d’abord et avant tout une conférence dédiée aux développeurs de l’univers Microsoft. L’éditeur avait donc forcément quelques annonces dédiées à cette audience. Non seulement Microsoft a annoncé toutes sortes d’améliorations pour faire des applications PWA (Progressive Web Apps), des applications toujours mieux intégrées à l’univers Windows et au Windows Store. Mais la grande nouveauté est directement intégrée dans Edge et sa fameuse barre latérale dont l’usage a été amplifiée par l’intégration de Bing et son IA ces dernières semaines.

Désormais, les développeurs vont pouvoir eux aussi intégrer leurs apps à la cette barre latérale.

Un Web assisté à l’IA

Et bien évidemment, Edge va encore s’enrichir de fonctionnalités dopées à l’IA. Le navigateur intégrait déjà Bing et son IA conversationnelle Bing Chat ainsi que des fonctionnalités de génération de textes et posts (via l’onglet ‘rédiger’ animé par GPT-4) ou encore d’images (s’appuyant sur le modèle Dall-E 2). Microsoft a annoncé lors de la Build que sa nouvelle IA générative dédiée à la collaboration et à la productivité « Microsoft 365 Copilot » serait également intégrée à Edge.

« Microsoft 365 Copilot offre de nouvelles fonctionnalités qui combinent la puissance des grands modèles linguistiques, celle des applications Microsoft 365 et la pertinence de vos données orchestrées dans Microsoft Graph (telles que votre calendrier, vos emails, vos chats, vos documents et bien plus encore) pour réaliser des choses que vous n’avez jamais pu faire auparavant » s’enthousiasme Lindsay Kubasik. « Par exemple, vous pouvez taper des requêtes en langage naturel telles que vous pouvez taper des requêtes en langage naturel telles que « Dites à mon équipe comment nous avons mis à jour la stratégie produit aujourd’hui », et Microsoft 365 Copilot générera une mise à jour de statut basée sur les réunions, les courriels et les fils de discussion de la matinée. Associé à Edge, Microsoft 365 Copilot devient encore plus intuitif en suivant le contexte de ce que vous regardez dans le navigateur pour fournir de meilleures réponses. Par exemple, lorsque vous consultez un fichier partagé par un collègue, vous pouvez simplement demander : « Quelles sont les principales conclusions à tirer de ce document ? » ».

Par ailleurs la fonction de recherche de la barre d’URL ainsi que la fonction de recherche dans les pages (Ctrl+F) vont également être enrichies à l’IA, fournissant des résultats plus pertinents et contextualisés, corrigeant les fautes syntaxiques et sémantiques dans vos questions, prédisant vos prochaines saisies, etc.

Microsoft fait donc le forcing voyant dans l’IA une opportunité pour imposer Microsoft Edge auprès de davantage d’utilisateurs et plus encore au sein des entreprises. Une stratégie qui pourrait bien s’avérer gagnante même s’il est toujours très difficile pour un internaute de changer ses habitudes de navigation et d’adopter un nouveau navigateur !

