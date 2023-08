Dans les prochaines semaines, l’éditeur vidéo Clipchamp de Microsoft sera progressivement déployé en version « entreprise » au sein de la galaxie Microsoft 365.

En septembre 2021, Microsoft annonçait le rachat d’un service en ligne d’édition vidéo dénommé Clipchamp. Un rachat qui mettait un point final au rêve de certains utilisateurs de voir la firme de Redmond faire renaître le très apprécié Windows Movie Maker mystérieusement abandonné à la sortie de Windows 10 alors que l’éditeur vidéo était devenu un standard de fait sous Windows XP.

Intégré à Windows 11, Clipchamp s’est imposé comme une alternative crédible à Movie Maker grâce à sa simplicité d’emploi même si certaines fonctionnalités avancées se révèlent payantes. Mais jusqu’ici Clipchamp n’était accessible qu’avec des comptes Microsoft personnels.

Désormais, Microsoft veut permettre aux utilisateurs en entreprise d’exploiter son service d’édition vidéo.

« Combinant des fonctionnalités puissantes avec une interface conviviale accessible via un navigateur Web, Clipchamp permet à tout un chacun de créer en toute confiance des vidéos de qualité professionnelle sans aucune expérience préalable » explique Stefan Kinnestrand, General Manager de la division Microsoft 365, dans un billet de blog. « Au cours des prochaines semaines, une nouvelle version permettra à chacun en entreprise de créer facilement et efficacement des vidéos afin de rationaliser sa productivité et d’améliorer son travail ».

La communication à base de vidéos s’est popularisée dans toutes les entreprises. Mais il n’y a désormais plus de la place pour l’amateurisme. Selon l’éditeur, avec Clipchamp pour Microsoft 365, tout le monde peut créer et publier des vidéos en toute confiance, en utilisant une interface intuitive et en exploitant des outils productifs : « Tout comme Microsoft Word a donné à chacun le pouvoir de composer des documents de qualité professionnelle, et PowerPoint permet aux gens de créer des présentations convaincantes, Clipchamp permet à tout le monde de produire des vidéos de haute qualité dont ils peuvent être fiers ».

Dans un premier temps, Clipchamp ne sera disponible que pour les entreprises ayant opté pour un accès anticipé aux nouveautés. Pour cela, un administrateur de l’entreprise doit aller sur le centre d’administration de Microsoft 365, puis dans « Paramètres de l’organisation », puis dans l’onglet « Préférences de publication » et opter soit pour « Publication ciblée pour tout le monde » soit pour « Version ciblée pour certains utilisateurs sélectionnés ».

L’éditeur promet au passage de nombreuses nouveautés autour de Clipchamp dans les mois à venir. On attend notamment l’introduction de fonctionnalités IA génératives à l’instar de celles intégrées à Microsoft Designer.

