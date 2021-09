Microsoft continue de préparer la sortie de Windows 11 en enrichissant son système de nouvelles apps ou d’apps revisitées et modernisées mais aussi, à en croire la dernière acquisition du géant en offrant de nouveaux services en ligne…

Souvenez-vous de Windows 7 et de ses extensions « Windows Live Essentials » (en 2009) devenus « Windows Essentials » en 2012 avec Windows 8. Cet ensemble logiciel comprenait un outil de montage vidéo dénommé Windows Movie Maker qui a longtemps réjoui les fans de tous âges. L’outil était si convivial et universel que nombre d’entreprises (TPE, PME, …) l’utilisaient pour assembler leurs séquences vidéos. Les usages mobiles et le cloud prenant les devants, Microsoft a laissé mourir Windows Movie Maker. Pour autant les besoins d’outils simples et pratiques pour assembler, agrémenter et mettre en musique des vidéos n’ont pas disparu. Loin de là. Les utilisateurs se sont tournés vers d’autres outils et notamment des services en ligne.

En la matière, Clipchamp, fondé en 2013, est sans aucun doute l’un des plus populaires et des plus réputés. C’est aussi l’un des plus avancés techniquement parlant puisqu’il combine la simplicité et l’accessibilité d’une Web App avec une totale exploitation du potentiel technique des PC en profitant notamment des accélérations GPU.

Et chez Microsoft, quelqu’un a jugé qu’il serait plus judicieux de sortir le porte-monnaie sans fond de l’entreprise pour acquérir ce service plutôt que de ressusciter Movie Maker. Bien lui en a pris. Clipchamp viendra donc rejoindre le giron des services Microsoft 365 aussi bien dans ses éditions grand public que professionnelles ! Rappelons que Microsoft 365 propose aux entreprises un service de partage de vidéos et de streaming vidéo dénommé Stream.

Chris Pratley, corporate VP du groupe Office Media chez Microsoft, justifie longuement ce rachat :

« Les dirigeants de petites entreprises, les spécialistes du marketing, les influenceurs, les étudiants, les éducateurs, les familles, les cols blancs… tous ont besoin à un moment ou un autre de faire des vidéos impactantes avec un minimum d’efforts. Qu’il s’agisse d’une publicité sur les réseaux sociaux de 10 secondes, d’un lancer en 2 minutes un nouveau produit ou de produire une formation vidéo de 20 minutes, Clipchamp et Microsoft vous fourniront les outils et l’expérience dont vous avez besoin.

En tant qu’application web qui utilise toute la puissance de votre PC, Clipchamp est un complément naturel pour étendre les expériences de productivité dans le cloud de Microsoft 365 pour les individus, les familles, les écoles et les entreprises. C’est également un excellent choix pour Microsoft Windows, une plateforme conçue pour une créativité sans limites. Que vous soyez en train d’éditer des clips de jeu, de réaliser un projet scolaire, de rassembler la mémoire de vos enfants, ou de mettre en boîte votre prochain court-métrage indépendant, Clipchamp et Microsoft vous aideront à vous exprimer pleinement à travers le pouvoir émotionnel de la vidéo ».

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Même si aucune comparaison directe ne peut réellement être faite ici, on rappellera qu’Adobe s’est offert cet été la plateforme d’édition vidéo « Frame.io » pour 1,28 milliards de dollars. Le public de Frame.io et de Clipchamp n’est cependant pas le même : le premier se focalise sur les professionnels de la vidéo alors que le second se focalise sur des besoins plus épisodiques ou grand public. Mais si Frame.io compte plus d’un million d’utilisateurs inscrits, Clipchamp en compte 17 millions ainsi que 390 000 entreprises. De quoi rendre cette acquisition probablement assez rondelette!

Si vous ne connaissez pas Clipchamp, découvrez ci-dessous le service en vidéo :