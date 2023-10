Selon les indiscrétions du site Insider, Amazon serait sur le point de devenir le plus gros client de Microsoft 365.

Difficile de vérifier la véracité des informations. Mais selon le site Insider qui cite un document auquel ses journalistes auraient eu accès, Amazon aurait décidé d’abandonner les versions en licence perpétuelles d’Office pour adopter à plus large échelle Microsoft 365 avec ses multiples formes d’abonnement.

Amazon envisagerait ainsi d’acquérir un million de licences Microsoft 365 dans le cadre d’un méga-deal d’une valeur dépassant le milliard de dollars.

1 million de licences pour une même entreprise… Voilà qui n’est pas tout à fait anodin, même quand on s’appelle Microsoft. Et voilà qui ferait d’Amazon l’un des plus importants clients privés Microsoft 365, si ce n’est le plus gros…

Un deal majeur dont pour l’éditeur de la suite collaborative leader qui illustre sous un jour radicalement nouveau l’assouplissement des politiques de Microsoft quant à l’usage des outils Microsoft 365 sous AWS Workspaces, alors que ces outils sont inaccessibles aux offres DaaS des grands clouds concurrents comme Google Cloud et Alibaba Cloud.

Mais tout ceci n’est peut-être qu’une rumeur. A moins que l’information ne soit confirmée dans les prochains rapports financiers trimestriels de ces deux géants du numérique.

À lire également :