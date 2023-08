Microsoft lâche enfin du lest sur ses politiques de licence ultra-restrictives quant à l’utilisation de Microsoft 365 sur les offres DaaS des concurrents, ou plutôt d’un concurrent : AWS !

C’est l’une des élucubrations des licences Microsoft les moins connues et les plus stupides (parce que nous sommes polis). Dans sa volonté de sur-protéger ses propres offres, Microsoft interdit depuis 2019 l’utilisation des apps « Office 365 » sur les bureaux virtualisés (les offres DaaS) dans les cloud d’AWS, Google et Alibaba. Une interdiction qui ne s’applique bien évidemment ni à Windows 365 ni à Azure Virtual Desktop, les deux services DaaS de Microsoft.

Au départ, aucune offre DaaS concurrente n’y était autorisé mais sous la pression des acteurs européens, Microsoft avait récemment lâché du lest tout en excluant de « cette largesse » les grands hyperscalers concurrents.

Mais alors que l’éditeur est sous la pression de deux enquêtes, une autour de l’intégration de Teams dans Office et Windows, l’autre autour de ses pratiques anticoncurrentielles sur le cloud, il fait une première tentative d’apaisement.

Depuis le premier août, les utilisateurs d’AWS WorkSpaces disposant d’une licence Microsoft 365 E3/E5/A3/A5 et Business Premium peuvent enfin installer sur leur bureau virtualisé les applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive mais aussi Project et Visio ! Jusqu’ici, ils devaient se contenter des versions perpétuelles comme Office 2019.

A noter que cette autorisation ne s’applique qu’aux licences « Microsoft 365 » spécifiées plus haut et non aux anciennes licences « Office 365 » (auxquelles bien des entreprises restent encore abonnées).

Bien évidemment une licence VDA (Virtual Access Desktop) reste indispensable pour accéder à un bureau Windows virtualisé (que ce soit sous AWS WorkSpaces ou autres offres DaaS et VDI On Prem). Cette licence est incluse dans l’offre « AWS WorkSpaces Windows » (mais pas dans celle « option BYOL »).

Pour l’instant, on ignore si Microsoft compte accorder la même souplesse aux offres DaaS de Google Cloud et d’Alibaba Cloud.

