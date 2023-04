L’opérateur BLUE (ex-Bretagne Télécom) acquiert un concurrent, ADMI, pour renforcer sa position sur le marché du cloud de confiance français notamment dans le Grand Ouest, et enrichir son offre d’une solution DaaS qui a fait ses preuves.

Né en 2005 sous le nom de Bretagne Télécom, BLUE (à ne pas confondre avec le consortium BLEU Cloud d’Orange, Capgemini et Microsoft) est un opérateur de cloud local qui propose à ses clients des solutions « sur-mesure » : téléphonie IP, liens VPNS/MPLS et très haut débit, cloud privé managé, services de sauvegarde et de PRA-PCA dans le cloud, messagerie collective, etc.

Disposant de son propre datacenter de 2200 m2 à Chateaubourg qui vient d’ailleurs de porter sa capacité à 10.000 serveurs cloud avec l’ouverture d’une troisième salle (un second datacenter doit aussi voir le jour en 2024 sur Nantes), BLUE est également présent dans 8 datacenters d’interconnexion en France avec des infrastructures reliées par un réseau privé. L’entreprise, qui a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros, compte plus de 2500 clients.

BLUE poursuit sa croissance tout en privilégiant le Grand Ouest. L’opérateur annonce l’acquisition de l’ESN normande spécialisée dans l’infogérance, les services clouds mais aussi et surtout dans la fourniture de bureaux virtuels hébergés dans le cloud (DaaS, Desktop as a Service) via sa solution Bureo. C’est sans conteste cette dernière qui a principalement motivé BLUE dans cette acquisition, même si l’opération lui permet également de reprendre au passage la vingtaine de talents de l’ESN alors qu’il est si difficile aujourd’hui de faire grandir ses équipes tant le marché de l’emploi IT est en tension.

Cette acquisition permet aujourd’hui à BLUE de compter plus de 170 collaborateurs et viser un CA de 40 millions d’euros en 2023. Elle lui permet également d’étendre son aura locale à l’heure où bien des DSI de PME, poussé par les débats autour du cloud de confiance, cherche des opérateurs de ressources cloud et de DaaS qui soient plus proches d’eux et à même non seulement de les accompagner mais aussi de leur proposer des solutions sur-mesure.

Nicolas Boittin, fondateur et PDG de BLUE, explique que « L’acquisition d’ADMI permet d’accroitre notre présence en Normandie. La croissance externe est au cœur du projet de BLUE et nous sommes enthousiastes à l’idée d’ajouter les compétences d’ADMI à celles de BLUE, en combinant notre ADN commun de plus de 10 ans dans les architectures Cloud. »

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

