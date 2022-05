Un an après son rachat, Shadow se réinvente avec des offres B2C alléchantes, de nouvelles offres B2B, mais aussi une solution souveraine de stockage cloud pour concurrencer G-Drive, OneDrive et Dropbox !

Shadow (ex-Blade) fut un pionnier du « PC dans le Cloud » (principalement à des fins de gaming) avant de rapidement rencontrer toutes sortes de difficultés financières et organisationnelles qui l’ont mené en 2021 à se placer en redressement judiciaire et être récupéré par Octave Klaba (et son fonds Jezby), le célèbre président-fondateur d’OVHcloud.

Un an plus tard, les choses se précisent sur l’avenir de cette entreprise qui fait fortement évoluer son business model et ses offres. Elle s’est lancée dans un énorme chantier de refonte de ses architectures techniques en s’appuyant notamment sur OVHcloud.

Persuadée de détenir la meilleure plateforme de « PC de gaming dans le cloud » avec même un support des solutions de réalité virtuelle, elle veut désormais diversifier l’offre B2C mais aussi s’ouvrir au domaine du B2B et des offres DaaS pour entreprises avec une nouvelle division dénommée Shadow Business Solutions.

Premier public visé par cette division, celui des infographistes et designers 3D. Shadow Business Solutions veut en effet proposer toute une gamme de solutions allant de la station de travail très haut de gamme dans le cloud aux fermes de rendus 4K dans le cloud.

Outre la plus grande simplicité de gestion de telles offres « as a service », « ces solutions dans le cloud peuvent également contribuer à limiter l’empreinte carbone des entreprises en réduisant l’obsolescence programmée de leur matériel informatique, tout en offrant une flexibilité inégalée » explique Stéphane Héliot, cofondateur et directeur général adjoint de SHADOW. « Avec Shadow Business Solutions, nous avons pour ambition de libérer les petites et moyennes entreprises de leurs contraintes technologiques en leur fournissant des outils innovants, intuitifs et puissants, conçus pour l’ère du travail à distance. Il s’agit d’une solution IT puissante basée sur le cloud, qui vous aidera à répondre à vos besoins et à bénéficier des appareils dont vous et vos collègues avez besoin, peu importe quand ou comment »

Autre nouveauté plus surprenante, l’arrivée cet automne de Shadow Drive, une offre souveraine et sécurisée de stockage dans le cloud, offre destinée à concurrencer Dropbox, Box, Google Drive et Microsoft OneDrive. Comme ces derniers, Shadow Drive opte pour une approche Freemium avec 20 Go de stockage gratuit pour démarrer. L’espace de stockage peut ensuite être étendu jusqu’à 2 To via un abonnement mensuel. La solution a été développée en partenariat avec – et sur les solutions en open source de – NextCloud. Cette offre illustre une certaine redistribution des rôles. OVHcloud a eu une offre similaire dénommée hubiC et récemment abandonnée. La solution Shadow Drive en est en quelque sorte l’héritière. Ainsi, OVHcloud semble se concentrer sur les offres IaaS et PaaS, Shadow se focalisant plutôt sur des offres SaaS et DaaS (tout en s’appuyant sur les infrastructures d’OVHcloud).

Enfin, on notera que Shadow a repensé ses offres de base. Désormais, l’entreprise ne vise plus uniquement les hardcores gamers mais davantage tous les utilisateurs en recherche d’un PC performant dans le cloud alors que la plupart des offres DaaS et Cloud PC du marché s’appuient sur des configurations relativement poussives et minimalistes.

Désormais, l’offre de base de Shadow démarre à 29,99 €/mois pour un PC doté de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage SSD et d’une carte graphique GeForce GTX 1080. Après inscription, la machine est opérationnelle et accessible en moins d’une heure (alors qu’il fallait auparavant des semaines)!

Seul bémol de cette configuration d’un très bon rapport performance/prix comparée à la concurrence, l’installation est pour l’instant restreinte à Windows 10 (alors que Microsoft propose Windows 11 sur son offre DaaS dénommée Windows 365 mais qui, pour un prix similaire, se limite à 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, 2 vCPU et pas de GPU).

Pour les hardcores gamers, une option Power permet de profiter d’une carte NVidia RTX3070, de 16 Go de RAM et d’un processeur AMD EPYC 7543 (virtualisé et limité à 4 cœurs et 8 threads). Tout ça pour 44,99 €/mois… De quoi séduire bien plus que des gamers…