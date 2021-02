Alors que l’offre Cloud PC de Microsoft devrait en toute logique être officialisée en Mars prochain à l’occasion de MS Ignite, les concurrents affutent leurs armes.

Nouvel entrant sur le marché du DaaS, Shells propose des bureaux Linux ou Windows accessibles depuis n’importe quel appareil disposant d’un navigateur : un PC, un Mac, un Chromebook, un smartphone, une tablette, un téléviseur connecté…

Le service constitue un moyen simple de tester différentes Distros Linux (Ubuntu, KDE Neon, Xubuntu, Kubuntu, Debian, Manjaro, Fedora, Lubuntu) mais aussi de disposer d’un PC Windows dans le cloud ou encore d’un poste de développement Android (grâce au support d’Android x86).

Quatre configurations sont proposées : Lite (1 vCPU, 2 Go de RAM, limité à 100H), Basic (1 vCPU, 2 Go), Plus (2 vCPU, 4 Go de RAM), Pro (2 vCPU, 8 Go). Les prix s’échelonnent de 4,95$ par mois à 39,95$ par mois, quel que soit le système : sur les configurations Windows, le système est configuré en mode non activé et vous devrez amener votre propre clé de licence Windows pour un usage autre que du test.

Pour les Européens, les serveurs Shells sont pour l’instant hébergés à Amsterdam (Pays-Bas). Nous y avons jeté un œil : l’offre se révèle très simple à mettre en œuvre et immédiate avec un affichage sur le navigateur Web plutôt réactif pour peu que la configuration choisie soit bien adaptée à l’OS sélectionné. Autrement dit, n’espérez pas profiter d’un poste Windows vraiment utilisable sans opter pour l’offre Pro à 39,95 €/mois… Et en l’absence de GPU, ces Desktops virtuels restent très focalisés sur la bureautique.