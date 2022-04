Décidé à unifier les expériences entre « Windows 11 » et son PC dans le Cloud « Windows 365 », l’éditeur annonce des fonctionnalités radicalement nouvelles qui transfigurent l’utilisation du DaaS (Desktop as a Service).

Version « cloudisée » du VDI, le DaaS (Desktop as a Service) est perçu comme l’un des services du cloud les plus prometteurs à l’heure du télétravail, du travail hybride et de l’ultra-mobilité des collaborateurs. L’idée consiste à héberger tout son univers de travail dans le cloud, sous forme d’un PC virtualisé, et d’en afficher le bureau et les applications sur n’importe quel appareil passif, que ce soit une tablette, un terminal passif, un vieil ordinateur ou même un ordinateur personnel sans risque que l’environnement professionnel ne soit compromis par les défaillances de sécurité de ce dernier.

Il existe une pléthore d’offres DaaS sur le marché certaines très connues (AWS Workspaces, Citrix, Nutanix Frame, VMware Horizon Cloud, …), d’autres plus confidentielles (dinCloud, Cloudalize, NoMachine, flexVDI).

Lancée à l’été dernier, l’offre DaaS de Microsoft, dénommée « Windows 365 », permet à tout un chacun d’obtenir en un clic un PC sous Windows 11 hébergé dans le cloud. Pour autant l’offre n’était jusqu’à présent ni très intéressante financièrement parlant, ni très originale en termes d’expérience. Mais cela devrait bientôt changer.

Microsoft a en effet présenté cette semaine l’évolution de sa vision Windows 365. Et les nouveautés introduites transfigurent considérablement l’expérience utilisateur tout autant que les usages de ces offres DaaS. L’éditeur cherche à fondre les expériences et fluidifier le passage entre l’environnement « local et physique » et l’environnement « cloud et virtuel », autrement dit entre le PC physique et le Cloud PC.

Windows 365 Boot : Pour booter directement sur le cloud

Première innovation marquante, l’arrivée d’une fonctionnalité « Windows 365 Boot » va permettre de démarrer une machine physique de sorte qu’elle affiche directement le desktop du cloud PC sans avoir à lancer préalablement de navigateur Web ou de client Remote Desktop.

L’idée est de procurer comme expérience primaire, sur un PC (vieux ou récent) ou un terminal passif, le bureau Windows 365. Microsoft précise que « la fonction permet à différents utilisateurs de s’authentifier directement sur leur cloud PC Windows 365 personnel et sécurisé avec leur login ».

Windows 365 Switch : Faire du bureau cloud un bureau virtuel Windows 11

Deuxième innovation, Windows 365 Switch intègre le bureau du cloud PC comme un bureau virtuel de Windows 11.

Depuis Windows 10, Windows intègre une gestion des bureaux virtuels. En temps normal, on bascule ainsi d’un bureau virtuel à l’autre en passant par « Windows + Tab » ou par « CTRL + Windows + Flèche Gauche/Droite ».

Désormais, le bureau Windows 365 de votre Cloud PC apparaîtra dans la liste des bureaux virtuels et se comportera comme s’il était l’un d’eux. C’est très pratique pour basculer de son environnement personnel sous Windows 11 vers son environnement professionnel Windows 365 sur un ordinateur personnel par exemple. Ou pour basculer d’un environnement avec des Apps locales d’un côté et des Apps sur le cloud PC de l’autre.

Windows 365 en mode déconnecté

Dernière nouveauté et peut être la plus surprenante, Windows 365 Offline. Comme son nom le suggère, la fonction permet de continuer à travailler sur son environnement Cloud PC même lorsque le terminal utilisé se retrouve déconnecter d’Internet ! Dès que la connectivité est restaurée les environnements sont resynchronisés sans perte de fichiers et données.

Microsoft n’est pas rentré dans les détails de fonctionnement de ce Windows 365 Offline. Apparemment la technologie utilise un autre mécanisme que le streaming d’écran traditionnellement utilisé dans toutes les offres DaaS. Elle s’appuie probablement sur un environnement Windows 11 local 100% synchronisé avec l’environnement distant.

Malheureusement on ignore encore quand ces étonnantes innovations seront rendues réellement disponibles. On sait en revanche que Microsoft devrait également proposer sur le Windows Store une nouvelle App « Windows 365 » simplifiant l’expérience de connexion au cloud PC et permettant de se passer de l’actuel client Remote Desktop pour accéder au bureau dans le cloud.