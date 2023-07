À l’occasion de sa conférence Inspire 2023, Microsoft a dévoilé à ses partenaires et clients la future tarification, le prix attendu, de son IA collaborative Microsoft 365 Copilot. Et ça n’est clairement pas donné…

Contrairement à ce que ChatGPT, Bard ou Bing Chat ont pu laisser croire, l’IA a un prix. Et Microsoft vient de le dévoiler.

À l’occasion de sa grande conférence annuelle dédiée à ses partenaires, Inspire 2023, qui se tient cette semaine, l’éditeur a dévoilé le tarif de sa nouvelle IA générative et collaborative adossée à sa suite Microsoft 365. Il en coûtera 30$ supplémentaire par utilisateur et par mois pour accéder à Microsoft 365 Copilot (en plus de l’abonnement Microsoft 365 E3, E5, Business Standard, ou Business Premium).

C’est grosso modo 3 fois le coût d’un abonnement « Business Standard » et autant que le coût d’une licence « E3 » (ce qui double donc la facture mensuelle).

Des prix élevés qui s’expliquent par les infrastructures massives nécessaires au fonctionnement de ces IA génératives et la diversité des usages et capacités de Microsoft 365 Copilot qui regroupe en réalité sous une même appellation une pléthore d’IA amenées à transfigurer les usages de Word, Excel, PowerPoint, Sharepoint, Outlook, Viva, etc.

À ce prix-là, il faudra vraiment que cette IA rende de vrais services qui vont bien au-delà de ce que peut proposer une IA « professionnelle » comme « Bing Chat Entreprise » (qui n’entraîne aucun surcoût à l’abonnement Microsoft 365 pour être utilisée).

L’éditeur explique d’ailleurs que « Microsoft 365 Copilot est une classe d’IA à part. Il possède toutes les fonctionnalités de Bing Chat Enterprise, et bien plus encore. Copilot met des milliers de compétences à votre disposition et peut raisonner sur l’ensemble de votre contenu et de votre contexte pour prendre en charge n’importe quelle tâche. Il s’appuie sur les données de votre entreprise dans le Microsoft Graph, c’est-à-dire tous vos courriels, calendriers, chats, documents et autres. Ainsi, Copilot peut générer une mise à jour des réunions, des courriels et des chats de la matinée à envoyer à l’équipe, vous tenir au courant des développements de projets de la semaine dernière ou créer une analyse SWOT à partir de fichiers internes et de données du web. Microsoft 365 Copilot est incroyable en soi, mais il est également intégré dans les applications que des millions de personnes utilisent chaque jour. Copilot stimule votre créativité dans Word, analyse des données dans Excel, conçoit des présentations dans PowerPoint, gère votre boîte de réception Outlook, résume des réunions dans Teams – que vous y ayez assisté ou non – et bien plus encore. ».

Microsoft en profite pour rappeler que Copilot est construit avec une approche complète de sécurité, de confidentialité, d’identité, de conformité et d’IA responsable. Copilot hérite ainsi automatiquement des politiques de sécurité, de confidentialité, d’identité et de conformité qui existent et ont été définies sous Microsoft 365. Les données de l’entreprise sont isolées et protégées au sein de son « Tenant » Microsoft 365, et restent toujours sous contrôle des DSI et de leurs équipes.

Copilot est encore et toujours en phase de test fermé. Microsoft indique que 600 entreprises clientes participent actuellement à son programme d’accès anticipé et payant à Copilot. Et l’éditeur n’a toujours pas annoncé la date à laquelle le service sera généralement disponible, se contentant de spécifier que l’accès à MS 365 Copilot allait s’étendre dans les prochains mois.

Mais, selon Jared Spataro, CVP Modern Work & Business Applications chez Microsoft – l’inverse aurait été inquiétant et impensable – « nous constatons que plus les clients utilisent Copilot, plus leur enthousiasme pour Copilot grandit. Bientôt, plus personne ne voudra travailler sans lui ».

On ne demande qu’à le croire et donc qu’à enfin essayer Microsoft 365 Copilot pour en être convaincu… ou pas. Apparemment, il va encore falloir patienter… Jusqu’à la prochaine Microsoft Ignite 2023 en novembre ?

