Microsoft lance une version « Entreprise » de son IA générative Bing Chat avec des protections de données intégrées et des garanties que les échanges avec l’IA ne sont ni analysés, ni mémorisés, ni utilisés en entraînement des modèles par l’éditeur.

Basé sur GPT-4, Bing Chat est l’une des IA génératives les plus populaires du marché. Concurrente de ChatGPT et de Google Bard, elle permet de discuter autour de n’importe quel sujet, de réaliser des résumés ou des traductions, de coder des programmes, mais aussi de commenter des images et de générer des images. En outre, Bing Chat supporte le même format de plugins que ChatGPT qui permettent d’étendre ses capacités de base.

Le problème – qui existe aussi avec Bard et ChatGPT – c’est que Bing Chat est un outil grand public qui n’a guère de respect pour la confidentialité des données qu’on lui soumet.

Et même si Microsoft propose GPT-4 et ChatGPT en versions « Azure OpenAI Services » hébergées sur des tenants privés, ces outils n’ont pas la simplicité et l’accessibilité d’un Bing Chat, ni son orientation « recherche Web » qui amène l’IA à justifier chaque affirmation par un lien vers les sites d’où elle a tiré ses réponses.

« Les employés cherchent à utiliser des outils d’IA pour les aider à libérer leur créativité et leur productivité au travail : 70 % d’entre eux déclarent qu’ils délégueraient autant de travail que possible à l’IA selon notre Work Trend Index » rappelle Jared Spataro, CVP Modern Work & Business Applications chez Microsoft. Avant d’ajouter « mais l’utilisation d’outils d’IA qui ne sont pas conçus pour l’entreprise met involontairement en danger les données sensibles de l’entreprise. Lorsque les entreprises adoptent l’IA, elles veulent être sûres que leurs données sont protégées ».

Tout Bing Chat… mais en version « Confidentialité par défaut »

Bing Chat est un outil désormais très populaire d’autant qu’il est fortement intégré à Edge, simple d’emploi et aisément accessible pour accompagner vos navigations et recherches Web.

« Depuis le lancement de Bing Chat, de nombreuses entreprises clientes nous ont demandé un chat plus sûr où les données des utilisateurs et de l’entreprise seraient protégées sans aucun risque de fuite en dehors de leur organisation » constate de son côté Jordi Ribas, CVP Head of Engineering chez Microsoft Bing.

Bing Chat Enterprise offre aux entreprises une IA conversationnelle d’exploration du Web orientée vers les besoins professionnels et intégrant une protection totale des données. Avec Bing Chat Enterprise, les données des utilisateurs et de l’entreprise sont protégées et ne fuiteront pas en dehors de l’organisation. Pour faire simple, ce qui entre et sort du Chatbot reste protégé, les données de chat ne sont pas sauvegardées, Microsoft n’y a pas d’accès visuel, et les données ne sont pas utilisées pour former les modèles.

« Qu’il s’agisse de rechercher des informations sectorielles, d’analyser des données ou de trouver l’inspiration, Bing Chat Enterprise permet aux utilisateurs d’obtenir de meilleures réponses, d’être plus efficaces et de faire preuve de créativité » explique Microsoft.

Bing Chat Entreprise est gratuit pour tous les utilisateurs de versions professionnelles et entreprises de Microsoft 365. L’IA conversationnelle sera également prochainement accessible en version « stand alone » (pour ceux qui n’ont pas Microsoft 365) pour 5$ par utilisateur et par mois.

L’accès à cette IA protégée et protectrice est automatiquement activée lorsque l’on consulte la page Bing ou la barre latérale Edge en étant connecté avec un compte Microsoft 365.

Par ailleurs, Microsoft travaille également à l’intégration de Bing Chat dans Windows Copilot, l’IA conversationnelle qui sera prochaine intégrée à Windows 11.

Enfin, on notera que Bing Chat Entreprise est un produit différent de Microsoft Business Chat, l’application liée à Microsoft 365 Copilot qui permet de discuter avec un IA autour des données de l’entreprise.

