Le Marketing de Microsoft n’aime pas la simplicité. Et lorsque l’activité mondiale s’essouffle, on peut lui faire confiance pour brasser du vent et rendre un peu plus compliqué ce qui n’était déjà pas simple.

Lors d’un événement en ligne, Microsoft a ainsi annoncé hier « Microsoft 365 ». Mais ça existait déjà, pensez-vous ? Et vous avez raison. Mais « Microsoft 365 » était jusqu’ici une offre « entreprise » qui comprenait en une licence sous abonnement Windows 10 Entreprise et ses services spécifiques, Office 365 et EM+S (la suite de sécurité et de gestion de la mobilité de Microsoft).

Un simple changement de nom…

Mais hier, Microsoft a annoncé un « Microsoft 365 », qui n’est pas le « Microsoft 365 » que vous connaissez ! Celui-ci est à la fois grand public et business, mais pas entreprise, même si le Microsoft 365 entreprise que vous connaissiez déjà existe toujours.

Vous n’y comprenez rien ? Logique. C’est du pur marketing Microsoft à l’ancienne. Ce n’est pas fait pour que vous y compreniez quelque chose mais plutôt pour que personne n’y comprenne rien.

En fait « Microsoft 365 Personal », « Microsoft 365 Family » et « Microsoft 365 Business » ne sont simplement qu’un renommage de « Office 365 Personal », « Office 365 Family » et « Office 365 Business » (pour les indépendants, TPE et petites PME).

« Ah mais ça veut dire que la licence Windows 10 est intégrée dans l’abonnement Microsoft 365 Family alors ? » vous demandez-vous à juste titre ? Et bien non, pas du tout. C’est juste l’offre « Office 365 » qui s’appelle désormais « Microsoft 365 ». Un tour de passe-passe marketing.

Dans les faits, Microsoft avait bien quelques nouveautés à annoncer hier, mais elles étaient trop mineures pour intéresser qui que ce soit en ces temps troublés. D’où l’idée « géniale » du changement de nom pour attirer l’attention.

… avec quelques petits bonus…

Car celui-ci s’accompagne de quelques sucreries pour le justifier. Ainsi, les utilisateurs de « Family » auront désormais accès à Teams, le fameux hub collaboratif de Microsoft jusqu’ici dédié aux offres professionnelles ! La version sera customisée pour le grand public et les usages familiaux.L’idée est d’offrir via Teams des espaces de stockages partagés pour la famille et des lieux de discussion. On peut même attribuer des tâches à chacun. Rien que l’on ne puisse faire déjà avec OneNote, Skype et OneDrive mais cette fois le tout est centralisé via le hub Teams. L’idée est amusante, reste à voir si une famille a vraiment besoin de Teams pour échanger et collaborer. Espérons que non.



La deuxième sucrerie, c’est une nouvelle version de Family Safety, la solution de contrôle parental cross-plateforme, cross-appareils de Microsoft. Elle existait déjà, elle était gratuite et elle n’était utilisée par presque personne bien qu’elle soit l’une des meilleures solutions du marché en la matière (avec celle de Kaspersky et Norton).

Désormais officiellement intégrée dans « Microsoft 365 », elle bénéficie d’un portail relooké et d’une nouvelle app enrichie. La force de cette protection familiale est de couvrir depuis un seul panneau de contrôle, une surveillance et une protection à distance des enfants qu’ils soient sur leur PC, sur leur smartphone (Android) ou sur leur Xbox. Le problème, c’est que les solutions de contrôle parental n’ont jamais passionné les foules, même si celle de Microsoft (intégrée à Windows de longue date mais fortement repensée depuis trois ans) mériterait que les parents y jettent un œil.

… et des évolutions attendues.

Histoire de ne pas avoir monopolisé les attentions pour rien, Microsoft a également dévoilé quelques nouvelles fonctionnalités dans Word, Powerpoint et Excel.

Ainsi, l’assistant rédactionnel « Microsoft Editor » de Word avec sa correction grammaticale et ses reformulations boostées à l’IA débarque sur Outlook et sur les navigateurs WEB (Edge, Chrome).

Excel va intégrer une fonctionnalité de gestion de budget familial (qui se souvient de Microsoft Money ?) avec importation des données bancaires (mais on est curieux de voir si cela fonctionnera en France ou si cette fonctionnalité restera américaine).

Enfin, Powerpoint continue de s’enrichir d’IA pour agencer automatiquement vos diapositives mais également vous aider à améliorer votre présentation orale.

Finalement, les vraies nouveautés de cette conférence vidéo et les vraies trouvailles de Microsoft ne concernent pas du tout Microsoft 365 mais le navigateur Edge! L’éditeur continue d’améliorer « sa » version de Chromium (l’édition open source de Google Chrome).

Deux nouveautés ont attiré notre attention :

* Microsoft a annoncé une gestion des mots de passe enrichie d’une fonctionnalité Password Monitor qui vérifie que vos mots de passe ne sont pas présents dans les bases de mots de passe compromis, utilisées par les cybercriminels.

* Microsoft propose une expérience optionnelle affichant les onglets non pas en haut, mais sur le côté dans un panneau latéral. L’idée part du principe que le Web propose surtout des expériences verticales. Or nous utilisons sur PC principalement des écrans en mode paysage. En plaçant les onglets sur le côté, on offre davantage d’espace d’affichage vertical à la page. Une nouveauté qui paraît très pertinente. Reste à voir à l’usage…

Microsoft 365 « Personal & Family » seront officiellement lancés le 21 avril, mais sans la version « Consumer » de Teams qui n’arrivera pas avant l’été.

En résumé :



Office 365 Personal (1 utilisateur) devient Microsoft 365 Personal.

Office 365 Family (6 utilisateurs) devient Microsoft 365 Family.



Office 365 Business Essentials devient Microsoft 365 Business Basic.

Office 365 Business Premium devient Microsoft 365 Business Standard.



Microsoft 365 Business devient Microsoft 365 Business Premium.



Microsoft 365 for Enterprise reste Microsoft 365 pour l’entreprise.



Office 365 for Entreprise (E1, E3, E5) ne change pas de nom.

Office 365 for Firstline (F1) ne change pas de nom.

Office 365 for Education (A1, A3, A5) ne change pas de nom.

Office 365 for Government (G1, G3, G5) ne change pas de nom.



Ah, c’est si beau la complexité…

Pour en savoir plus sur :

Microsoft 365 Personal & Family

Microsoft 365 for small & medium businesses