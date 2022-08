Privé des technologies américaines pour ses supposées accointances avec le gouvernement Chinois, Huawei développe depuis 2019 son propre système d’exploitation, HarmonyOS, pour remplacer Android. L’éditeur vient de dévoiler la version 3.0 de son OS.

Il y a environ un an, Huawei commençait à déployer sur ses smartphones et tablettes commercialisées en Chine la version 2.0 de son système HarmonyOS en gestation depuis près de deux ans. En un an, le système a été déployé par Huawei sur plus de 300 millions d’appareils.

Bien que partiellement compatible avec les applications Android, le système d’exploitation de Huawei s’appuie sur le concept d’apps « atomisées » et « distribuées » permettant de simplifier les échanges entre différents appareils numériques qu’ils s’agissent de smartphones, tablettes, TV connectées, montres connectées, IoT, etc.

Huawei a conçu HarmonyOS comme une base à même d’unifier et rassembler les expériences sur tous les appareils du foyer. Pas étonnant dès lors que la présentation en Chine de la version 3.0 d’HarmonyOS ait été également accompagnée d’un lancement d’une nouvelle tablette MatePad Pro et d’une nouvelle montre connectée Watch 3 Pro ainsi que de nouvelles imprimantes, tous ces nouveaux appareils étant animés par HarmonyOS 3.0.

Pour cette version 3.0, Huawei a focalisé son attention sur les performances (en augmentation de 18%), sur l’autonomie (HarmonyOS 3 est 11% plus économe que HarmonyOS 2) et la sécurité du système. Le protocole de communications inter-appareils, Super Device, a été enrichi pour encore plus de simplicité dans le transfert des fichiers et éléments multimédias mais aussi pour offrir un moyen naturel d’afficher l’écran d’un appareil directement sur l’écran d’un autre. HarmonyOS 2 supportait déjà l’affichage de l’écran des smartphones sur PC, désormais HarmonyOS 3 permet de distribuer un affichage sur une plus grande variété d’appareils.

Surtout, Super Device supporte désormais un jeu plus étendu d’appareils : outre les smartphones, tablettes, PC et écrans connectés, sont désormais aussi supportés les casques Bluetooth, les imprimantes, les montres connectées, les réfrigérateurs, les machines à laver, etc.

Et parmi les nouveaux appareils supportés, HarmonyOS 3 ajoute les voitures. Smart Cockpit est la réponse de Huawei à Android Auto et Apple Car Play.

L’interface du système a également été améliorée avec l’apparition de nouveau Widgets mais surtout de nouvelles façons de les agencer et d’interagir avec.

Le problème pour Huawei, et l’entreprise le reconnaît volontiers, est que pour véritablement imposer HarmonyOS 3 en Chine elle doit impérativement reconquérir le marché des smartphones. Large leader Chinois il y a trois ans, Huawei ne représente plus en Chine que 7% du marché des smartphones. N’ayant plus accès ni à Android ni aux technologies de processeurs des firmes américaines, le constructeur est aujourd’hui très limité dans ses capacités d’innovation et de fabrication.