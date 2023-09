Cette semaine, Amazon a dévoilé le futur d’Alexa et des appareils animés par son IA comme les appareils Echo. Nouveau hub pour la maison connectée, nouveaux Fire TV Stick 4K, nouveaux appareils Echo et Wifi 7 pour l’Eero Max… Voici toutes les nouveautés en videos de l’Amazon Devices Event 2023.

C’est bien le futur retraité David Limp qui a animé la conférence 2023 d’Amazon Devices alors que la rumeur court toujours qu’il va être remplacé par Panos Panay, le père des Surface chez Microsoft.

L’occasion pour lui de présenter le futur proche d’Alexa qui voit ces IA sous-jacentes remplacées par une vraie IA générative et conversationnelle en appui sur un nouveau modèle génératif Alexa (en réalité 5 modèles IA en mode collaboratif) développé par Amazon.

Alexa en version LLM GPT-like

L’idée est désormais de pouvoir avoir avec Alexa de vraies conversations comme on peut en avoir avec ChatGPT et non des discussions à sens unique comme c’est aujourd’hui le cas. Soyons francs, on attend désormais tous qu’Alexa, tout comme Siri ou OK Google, acquière les mêmes qualités d’expression, de compréhension et de conversation que ce qu’offre aujourd’hui ChatGPT, Bing Chat ou Google Bard.

La bonne nouvelle, c’est donc que ça va arriver… rapidement… mais pas si rapidement que ça si on en croit la démo pas très convaincante (mais affectée par les conditions sonores de la scène) à laquelle on a eu droit.

 <

Alexa en secours d’urgence.

Autre bonne nouvelle, cette idée d’un Alexa bien plus interactif s’étend à l’aide à la personne. Amazon lance, aux USA pour l’instant, un nouveau service d’assistance d’urgence (Amazon Emergency Assist). Notamment pensé pour les personnes âgées, il suffit de demander à Alexa d’appeler à l’aide pour être mis en contact avec un centre spécialement adapté à l’analyse et la compréhension de la situation et formé pour organiser l’aide adéquat. Parce que l’appareil Alexa est connu d’Amazon, des services d’urgence peuvent être envoyés à l’adresse de la personne et même savoir dans quelle pièce elle est. En outre, le déclenchement de l’alerte entraîne l’envoi de SMS automatiques aux membres de la famille préalablement désignés.

<

Pour profiter de ce service essentiel, il faudra payer un abonnement de 5,99 dollars par mois.

Des devices pour tous

Outre ces annonces essentielles démontrant qu’Amazon n’a pas baissé les bras sur Alexa et son écosystème, la firme de Seattle en a aussi profité pour lancer de nouveaux produits.

On retiendra notamment la sortie d’un nouvel Echo Show 8 dont les affichages s’adaptent désormais automatiquement à la distance de l’utilisateur : plus il s’approche de l’écran plus il y a de détails qui sont affichés. La partie son a été revue pour s’apparenter aux performances d’une enceinte connectée haut de gamme.

 <

Les sticks Fire TV 4K, gros succès de la marque, ont eux aussi été revisités. Le « Fire TV 4K Gen 2 » supporte le Wifi 6 et se montre 30% plus rapide que le modèle Gen 1.

Le « Fire TV 4K MAX Gen 2 » intègre un nouveau processeur Quad Core à 2 GHz, le support du Dolby Vision et du HDR 10+ mais aussi et surtout la nouvelle expérience « Fire TV Ambient Experience » qui n’existait jusqu’alors que sur le téléviseur Amazon Fire TV Omni QLED Series (non disponible en France). Cette fonctionnalité transforme le téléviseur en un magnifique écran intelligent, remplaçant les écrans vides par des informations utiles telles que le calendrier familial, les prévisions météorologiques locales et des rappels sur votre écran lorsque vous n’êtes pas en train de regarder des émissions en continu. Vous pouvez également transformer votre téléviseur en élément de décoration en parcourant la collection de plus de 2 000 œuvres d’art gratuites de qualité galerie de l’Ambient Experience ou encore afficher des œuvres d’artistes du monde entier et d’institutions célèbres telles que le Musée d’Orsay. Il sera disponible dès la mi-octobre pour 79,99 euros !

Autre nouveauté à retenir, un écran connecter à accrocher au mur pour piloter tous vos équipements connectés. L’Echo Hub est un écran tactile de 8 pouces, facile à utiliser, pour commander tous vos appareils connectés compatibles Alexa et Blink : appareils Echo, lumières, prises, caméras, etc. Une bonne idée pour donner vie à votre idée de maison connectée.

 <

Enfin, la nouveauté la plus importante pour les PME, TPE et les foyers, le routeur mesh Wifi « eero MAX 7 » adopte la norme WiFi 7 pour offrir des débits sans fil jusqu’à 4,3 Gb/s ! Du coup, l’appareil dope également ses ports filaires et propose 2 ports Ethernet 10 GbE et 2 ports Ethernet 2,5 GbE ! L’appareil supporte les fonctionnalités de sécurité sous abonnement « eero Plus » intégrant des boucliers Malwarebytes, un VPN, un contrôle parental avancé mais surtout la possibilité de basculer la connexion Internet (de votre Box) vers une connexion de secours sans fil (comme un routeur 4G/5G) en cas de panne de la connexion principale.

<

Amazon a également lancé une nouvelle génération de lunettes connectées et des barres de son « Fire TV » qui ne sont pas -pour l’instant- prévues sur le marché français. La marque a aussi dévoilé sa nouvelle génération de tablettes durcies destinées aux enfants et dotées d’une interface pilotée par un contrôle parental.