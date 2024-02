On ne compte plus les convergences entre Windows et Linux. L’une des principales commandes de l’univers Linux va enfin intégrer le lexique des commandes Windows : Sudo !

Entre la couche WSL intégrée en standard dans Windows qui permet de supporter en standard Linux et ses applications et les multiples distributions Linux disponibles sous le Windows Store, le système d’exploitation de Microsoft ne cesse de s’acoquiner avec le pingouin de l’univers open source. Au point désormais d’aller lui chiper ses commandes !

« sudo » est sans aucun doute l’une des commandes les plus utilisées dans l’univers Linux. Elle permet depuis l’interface de commandes d’exécuter une opération en lui accordant les privilèges administrateur voire de basculer l’exécution d’un script en mode administrateur.

Windows dispose bien évidemment d’un équivalent dénommé « runas », une commande qui peut être utilisée directement dans un script « .BAT » ou via Powershell (Start-Process -Verb RunAs).

Reste que la commande « sudo » sous Linux est un peu plus évoluée et ajoute une couche de sécurité pour contrôler comment un utilisateur accède aux privilèges et comment les privilèges s’appliquent aux applications qui n’a pas vraiment d’équivalent sous Windows.

Or voilà que « sudo » vient de faire son apparition dans la dernière build « Insider » du futur « Windows Server 2025 ». La rumeur de l’arrivée d’une telle commande courrait depuis quelque temps. Microsoft la confirme même si pour l’instant l’utilisation de cette commande impose de basculer l’OS en « mode développeur ». Il semble néanmoins probable que la commande finisse par se généraliser et même être introduite dans Windows 11 (on en trouve déjà des traces dans les dernières builds Insiders du système).

