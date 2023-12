Et si Windows 12 n’était plus prévu pour 2024 ? C’est ce que laisse sous-entendre les dernières indiscrétions en provenance des centres de développement de Microsoft. Mais une mise à jour majeure en 2024 reste bien au planning…

Comme on pouvait s’y attendre, le départ de Panos Panay de Microsoft pour Amazon a engendré un jeu de chaises musicales majeur dans la division Windows et une profonde réorganisation. Il en résulte une inévitable et peut-être bénéfique remise en perspective de la roadmap Windows.

La nouvelle équipe de direction, qui a beaucoup contribué à redéfinir Bing à l’heure de l’IA générative, veut réinventer l’expérience Windows pour l’ère de l’IA tout en revenant à des approches plus pragmatiques sur comment faire évoluer son OS phare.

Une nouvelle rythmique

Panos Panay avait orienté la roadmap Windows sur un rythme d’une version majeure tous les 3 ans, d’une mise à jour annuelle marquée par des « Moments » plus ou moins trimestriels.

Désormais, la nouvelle équipe dirigeante reviendrait à une mise à jour annuelle majeure comme le font Apple ou Google avec leurs OS. Finis les « Moments » et autres « Features Pack ».

Germanium ou Hudson Valley ? Les deux mon capitaine !

On le sait depuis près d’un an, dans la roadmap de Panos Panay, la prochaine mise à jour majeure de Windows porte le nom de code de « Germanium ». Elle prévoyait quelques changements majeurs au cœur du Kernel et de la plateforme Windows avec notamment l’introduction de « CorePC » et l’amélioration du support ARM avec notamment des optimisations spécialement introduites pour la plateforme Snapdragon Elite X.

Selon les informations du toujours très bien informé Zac Bowden de Windows Central, Germanium en tant que fondation du nouveau Windows est toujours prévue pour un RTM en avril prochain. Mais il ne s’agit là que d’une fondation nouvelle et pas d’une nouvelle version de Windows en tant que tel.

La prochaine mise à jour bâtie sur la fondation Germanium porterait désormais le nom de code « Hudson Valley » pour une sortie en octobre 2024. Zac Bowden estime que Microsoft pourrait sortir une version de Windows 11 basée sur la fondation « Germanium » dès juin 2024 pour accompagner la sortie des machines en Snapdragon Elite X sans les améliorations « Hudson Valley ».

Alors Windows 12 ou Windows 11 Plus ?

Toujours selon Zac Bowden, si « Germanium » est une fondation, « Hudson Valley » serait bien plus une « expérience utilisateur ». Dit autrement, Microsoft pourrait en 2024 innover en déployant séparément une nouvelle fondation (en juin 2024) et une nouvelle expérience utilisateur (en octobre 2024). Cette dernière serait totalement recentrée sur l’IA avec un Shell Windows dopé à « Advanced Copilot ».

L’IA fonctionnerait en permanence et en tâche de fond pilotant les automatisations du système, améliorant la recherche, comprenant les contextes, enrichissant toutes les applications, transformant les expériences, améliorant le rendu des jeux vidéos en basse définition, traduisant n’importe quel flux audio ou vidéo en temps réel, animant en temps réel les fonds d’écran, optimisant les consommations d’énergie du système en fonction des contextes, etc.

Microsoft travaillerait aussi à refondre encore l’interface utilisateur pour donner plus de souplesse à la barre des tâches et transposer toutes les icônes de la zone de notification (le System Tray) en haut de l’écran (un peu comme sur les tablettes et smartphones finalement). Toutefois, les nouveaux dirigeants de la division Windows ne prévoient pas d’intégrer ces nouveautés ergonomiques dans « Hudson Valley » pour ne pas brusquer les choses du côté des utilisateurs et se laisser le temps de peaufiner l’expérience.

Des changements de cap et de stratégie qui semblent aujourd’hui créer bien des débats entre les équipes ingénieries de Microsoft et les équipes marketing. Les premières veulent limiter la fragmentation du marché Windows et verraient donc « Hudson Valley » comme une mise à jour Windows 11 majeure. Les secondes appellent à un « Windows 12 » déjà entré dans le vocable des aficionados même si au final l’expérience utilisateur n’est pas si différente de Windows 11.

Quel que soit le nom que Microsoft décide au final d’adopter pour servir au mieux sa stratégie, toutes ces informations montrent qu’une nouvelle version majeure de Windows est bien prévue pour l’an prochain, probablement pour une sortie en octobre 2024, avec la volonté de réinventer Windows pour les processeurs ARM, les NPU (accélérateurs d’inférences) et l’IA générative ! Les prochains mois promettent d’être animés.

