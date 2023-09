Le père de la gamme Surface depuis ses origines quitte Microsoft après 19 ans dans l’entreprise mais surtout à 48 heures de l’évènement Microsoft Surface & Windows du 21 Septembre. Voilà qui interroge…

Il n’est pas dans les habitudes d’InformatiqueNews de commenter les arrivées et départs de collaborateurs des grandes entreprises. Mais l’annonce du départ de Panos Panay de Microsoft est un petit évènement en soit, un peu comme lorsque Jony Ive a quitté Apple.

Pourquoi ? Parce que l’homme est la figure de proue de l’aventure Surface chez Microsoft. C’est sous son égide que sont nées les premières tablettes Surface qui accompagnaient le lancement de Windows 8. Et c’est aussi sous son égide que la gamme est devenue le porte-parole de l’innovation dans le monde du PC sous Windows avec des appareils aussi novateurs que les Surface Pro, le Surface Studio, le Surface Book et dans une moindre mesure les Surface Duo et Surface Laptop Studio.

Ensuite parce l’homme est assez clivant. Certains adorent son style de présentation, d’autres trouvent qu’il surjoue. En réalité, si l’homme s’est montré très convaincant sur les premiers lancements, il était un peu tombé dans la caricature de lui-même sur les derniers événements Microsoft.

Enfin, il est le pilote du projet « Windows 11 », un système sorti trop tôt et trop immature, porté par un besoin de changements en plein COVID.

Reste que son départ est une surprise. D’autant qu’il paraît précipité… Le 21 Septembre, Microsoft doit tenir sa grande conférence annuelle de lancement des nouveaux modèles Surface et d’innovations autour de Windows et de l’IA. Et Panos Panay y avait donné rendez-vous à tous. L’annonce de son départ cette semaine, 48 heures avant la conférence, étonne et interroge.

Faut-il y voir les signes avant-coureurs d’un vent nouveau dans l’univers Windows et Surface ? Ce départ entraîne une importante restructuration au sein de la division des expériences utilisateurs de Microsoft. Panos Panay est remplacé à la tête de l’ensemble « Windows + Surface » par Yusuf Mehdi, l’homme derrière Bing et l’IA Bing Chat. Le futur de Windows sera orchestré par Pavan Davulury tandis que Mikhail Parakhin prend la tête d’une nouvelle équipe « Windows et Web Experiences » qui en dit finalement beaucoup sur comment Microsoft voit l’évolution des développements d’applications.

Est-ce que ce départ marque un changement de politique vis-à-vis de la gamme Surface chez Microsoft alors que la division n’a jamais été très rentable et a toujours posé des problèmes relationnels avec les autres constructeurs de PC ? « Notre engagement envers Surface reste inchangé », assure un porte-parole de Microsoft. On en saura probablement un peu plus dans deux jours.

Selon Bloomberg, Panos Panay partirait de Microsoft pour rejoindre Amazon et sa division des produits Alexa et Echo, cette division se cherchant un nouveau leader depuis l’annonce du départ à la retraite de David Limp.

De façon ironique, on découvrira peut-être le visage de Panos Panay lors de l’évènement « Amazon devices » de demain (20 septembre)…

