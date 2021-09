À l’occasion d’une conférence virtuelle dédiée, Microsoft a renouvelé sa gamme Surface avec enfin une vraie refonte des Surface Pro et l’introduction d’un Laptop Studio ultra puissant. De quoi initier une vague de renouvellement des PC avec l’arrivée de Windows 11 ?

Sous des prétextes tout à fait sérieux de sécurité mais aux effets de bord marketing bien établis, Windows 11 – qui sortira le 5 octobre – ne pourra pas être installé sur des PC de quatre ans et plus. De quoi engager des millions d’utilisateurs dans un processus de renouvellement de leur matériel pas très écologique mais parfois nécessaire. Tous les constructeurs de PC s’y préparent. Et Microsoft entend bien aussi en profiter avec sa gamme Surface.

Il est vrai que Surface entretient des rapports étroits avec Windows. Les premières tablettes Microsoft avaient été introduites en même temps que Windows 8 et devaient ouvrir la voie à une nouvelle génération de PC.

De même, Surface Pro 4, Surface Book et Surface Studio ont été lancés pour mettre en musique Windows 10. Là encore, ces machines espéraient bien évidemment séduire un public fortuné et créatif mais aussi cherchaient à inspirer les autres fabricants pour dynamiser le marché PC et sortir des designs traditionnels.

Depuis, Surface est aussi devenu un vrai Business pour Microsoft. Beaucoup moins novateurs, les Surface Laptop et Surface Laptop Go sont certes de belles machines mais marchent ouvertement sur les platebandes des autres constructeurs.

L’arrivée de Windows 11 est donc pour Microsoft une opportunité de revenir à l’innovation et de proposer des nouveaux modèles notablement repensés, histoire d’accompagner le nouvel OS pour lequel ils ont bien évidemment spécialement été conçus. Tous ces nouveaux modèles sortiront d’ailleurs le même jour que Windows 11, le 5 Octobre, et seront préinstallés avec le nouveau système.

Enfin du neuf côté Surface Pro !

L’annonce la plus importante pour le marché est sans aucun doute celle de la nouvelle Surface Pro 8. Soyons francs, depuis Surface Pro 4, Microsoft n’avait pas procédé à un redesign aussi profond de son modèle vedette. Très très inspirée de la Surface Pro X (la tablette sous ARM), la Surface Pro 8 abandonne ses formes angulaires au profit d’un design tout en arrondis avec un magnifique écran quasiment sans bordure qui lui donne instantanément un look bien plus moderne. Autre nouveauté phare, deux ports Thunderbolt 4 (compatibles USB 4/USB-C) font également leur apparition. C’était une demande claire des utilisateurs depuis bientôt deux ans, mais jusqu’ici ignorée. Au passage, signalons que la machine dispose toujours du port Surface Connect (notamment utilisé pour la charge) et reste donc compatible avec les périphériques existants.

Comme Surface Pro X, on retrouve aussi sur cette Surface Pro 8, un clavier avec une encoche-support magnétique pour accueillir un stylet qui, lui, est tout nouveau. Dénommé Surface Slim Pen 2, ce nouveau stylet se veut le plus précis jamais proposé par Microsoft. Mais, il intègre surtout un retour haptique pour donner à l’utilisateur la sensation d’écrire sur du papier. Une vraie innovation qui change la donne pour tous ceux qui créent ou écrivent au stylet. Ce dernier est alimenté par batterie et se recharge en sans contact en le plaçant sur l’emplacement prévu pour son hébergement dans le clavier.

La Surface Pro 8 est animée par des processeurs Intel Core i5/i7 de 11ème génération avec leur GPU Intel Xe bien plus rapide et ludique que sur les précédentes générations. Pourtant son autonomie est largement en hausse : 16 heures.

Elle est équipée d’une nouvelle webcam frontale 1080p avec traitement par l’IA de l’image pour assurer une colorimétrie et un éclairage de votre visage toujours optimal.

L’écran d’une résolution de 2880 x 1920 pixels bénéficie d’un rafraichissement 120 Hz et d’un ajustement automatique non seulement de la luminosité mais aussi des couleurs en fonction de la lumière ambiante.

 <

Une Go 3 plus agile

Microsoft profite également de l’occasion pour mettre à niveau son modèle d’entrée de gamme : la petite Surface Go. La tablette est toujours présentée comme un produit grand public même si elle semble avoir davantage rencontré son succès dans des entreprises à la recherche d’une tablette compacte sous Windows à même d’aller sur le terrain ou dans les entrepôts tout en exécutant les applications métiers de l’entreprise.

La Surface Go 3 diffère peu de la Surface Go 2 mais se retrouve désormais animée – sur les modèles les plus performants – par un processeur Intel Core i3 gen 10 bien plus véloce que les Pentium utilisés jusqu’ici (à noter que l’entrée de gamme reste animée par un Intel Pentium 6500Y cependant).

 <

Retour à l’innovation et la créativité avec Laptop Studio

Cependant l’annonce la plus marquante de cet évènement restera le lancement du Surface Laptop « Studio ». L’appareil semble s’insérer à mi-chemin entre le Surface Laptop et le Surface Book, mais pourrait bien en réalité remplacer ces deux modèles à moyen terme. Exit l’écran amovible super pratique mais plutôt fragile du Surface Book, au profit d’un format convertible très inspiré du tout en un « Surface Studio » avec son célèbre pied qui donne l’impression que l’écran est suspendu dans les airs.

Surface Laptop Studio est un convertible, un concept plus disruptif que le bien trop consensuel Surface Laptop, appareil trop inspiré par Apple et dont le classicisme jure avec l’esprit « Surface » et cette volonté de mixer « usages PC et usages Tablettes » qui caractérise la marque.

Avec son écran qui bascule pour venir recouvrir le clavier et transformer l’ensemble en table à dessin portable, le Surface Laptop Studio s’inscrit bien plus dans l’esprit Surface.

Certes, Microsoft n’a pas vraiment « inventé » un tel design déjà expérimenté chez Acer avec son ConceptD 9 Pro et son ConceptD 7 Ezel ou encore chez HP avec ses Spectre Folio et Elite Folio. Mais, comme toujours, le constructeur a ici particulièrement soigné la charnière et l’effet « studio de création » est bien marqué. L’ensemble se montre plus harmonieux que la concurrence. D’autant que l’on retrouve sur cet appareil le même Stylet à retour haptique que Surface Pro 8. Il vient s’aimanter et se recharger sous l’appareil.

Mais ce que Microsoft met surtout en avant, c’est que ce Surface Laptop Studio est l’appareil Surface le plus performant jamais créé. Mixant des processeurs Intel Core i série H de 11ème génération à des GPU NVidia RTX 3050Ti, la machine est une bombe aussi bien pour créer que pour jouer.

L’appareil est décliné dans différentes versions allant jusqu’à 32 Go de RAM et 2 To de SSD. L’autonomie est annoncée à 18 heures pour le modèle Core i7 à GPU RXT 3050 Ti et au delà de 19 heures pour le modèle Core i5 (avec GPU Intel Xe). En revanche, c’est l’une des Surface les plus lourdes : 1,743 Kg sur la balance (contre 1,54 Kg pour le Surface Laptop 4 15 » et 1,9 Kg pour le Surface Book 3 15 ») ce qui reste dans les normes actuelles pour un ordinateur doté d’un écran 14,4 pouces.

<

Surface Duo : Copie revue et corrigée…

Parallèlement à ces annonces sous Windows 11, Microsoft a également lancé le Surface Duo 2. Il s’agit toujours d’un smartphone double-écran sous Android (comme le Surface Duo premier du nom) mais avec des spécifications matérielles largement revues à la hausse notamment côté photo.

Le Surface Duo 2 n’a aucun des défauts de son prédécesseur : il est animé par un Android pensé pour le Dual Screen, il est doté d’un processeur dernière génération (Qualcomm 888), il est 5G, et ses deux écrans sont légèrement incurvés vers l’intérieur pour donner davantage l’impression d’un seul écran pliable. Surtout, lorsque l’appareil est replié, ces écrans incurvés viennent astucieusement afficher des effets de couleur et des indicateurs de notifications.

Bref, avec Surface Duo 2, Microsoft a totalement revu sa copie. Et si l’appareil reste hors de prix, il donne au moins – cette fois – à l’utilisateur l’impression, techniquement, d’en avoir pour son argent ce qui n’était pas du tout le cas du premier modèle.

<

Au final on retiendra que Microsoft continue d’avancer sur Windows 11 et prépare son lancement le 5 octobre avec une gamme Surface renouvelée et surtout redynamisée, avec des modèles plus ambitieux et plus originaux que ceux inaugurés ces deux dernières années. Certes, il n’y a pas vraiment eu d’annonces surprises. Mais ce nouveau souffle sur la gamme Surface est bienvenu. Au passage, on reconnaîtra que la marque se montre très fidèle à ses concepts et que ceux qui pensaient que la marque Surface disparaîtrait rapidement n’ont pas été très clairvoyants.

Voir Microsoft insister sur le concept « Surface Duo » est d’ailleurs plutôt bon signe même si l’appareil évolue sur un marché niche. Par ailleurs, avec ses concepts parfois marginaux, la gamme Surface joue son rôle de locomotive de l’innovation dans l’univers du PC et elle séduit aussi de plus en plus les entreprises parce que chaque modèle apporte des réponses à des besoins métiers spécifiques qui ne trouvent pas forcément réponses ailleurs.