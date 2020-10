Microsoft a lancé hier soir deux nouvelles « Surface ». La première succède à la Surface Pro X introduite l’an dernier. La seconde est un laptop très accessible enrichissant l’offre entrée de gamme.

Surface a longtemps été et demeure une marque Premium. Un choix délibéré de Microsoft pour ne pas fâcher ses partenaires OEM de l’univers Windows tout en permettant à l’éditeur de montrer la voie et d’insuffler sur le marché de nouveaux concepts et « form-factors ».

Mais depuis deux ans, Microsoft cherche aussi à rendre sa gamme plus accessible et populaire. D’où l’introduction de la mini Surface Go dont la version 2 a été présentée en plein confinement.

Mais le format clavier détachable « 2 en 1 » de la Surface Go ne séduit pas tout le monde. Et Microsoft cherche également à freiner la montée des Chromebooks de Google sur le marché de l’éducation, des étudiants et celui de l’équipement d’entreprises ultra-mobile à bas coût. D’autant que les fabricants de Chromebooks sont aussi ses principaux partenaires de l’univers Windows : Lenovo, HP, Asus et Acer.

Le Surface Laptop Go

La réponse de Microsoft à cette menace a été lancée hier sur le marché américain et se nomme « Surface Laptop Go ». Et le constructeur a fait des choix plutôt intelligents : un écran tactile de 12,4 pouces, un processeur Core i5, une Webcam 720p avec deux micros de qualité, une authentification Windows Hello par capteur d’empreinte placé sur le bouton On/Off.

Seul vrai bémol, la version la plus accessible se limite à 64 Go de stockage, ce qui est vraiment peu vu la place qu’occupe Windows (près de 30 Go). Il faudra quand même débourser 799 € pour bénéficier de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui est la configuration Windows la plus universelle.

Le Laptop Go est décliné en trois coloris : Bleu Glacier, Sable, Platine.

Pesant à peine 1,1 Kg et affichant 13 heures d’autonomie, cet appareil fin et élégant affiche un vrai tempérament nomade à un prix de départ de 629 € TTC. De quoi séduire exactement le public actuel des Chromebooks.

  

La Surface Pro X gagne en carrure

Parallèlement Microsoft confirme son engagement auprès de Qualcomm et de l’architecture ARM. La Surface Pro X se voit déclinée dans un nouveau coloris Platinum habituel des Surface (en plus du noir d’origine de la Surface Pro X) et surtout dans de nouvelles versions haut de gamme animées par un processeur Microsoft SQ2 (toujours conçu en collaboration avec Qualcomm et dérivant du Snapdragon 8cx Gen 2) donné comme plus véloce et plus autonome que le SQ1 introduit l’an dernier. Attention lors du choix de l’appareil, les modèles les plus accessibles conservent le SQ1.

L’introduction des nouveaux modèles intervient 48H après que Microsoft ait confirmé l’arrivée de l’émulation « x86 64-bits » l’an prochain sur Windows On ARM (et dès Novembre en bêta pour les Windows Insiders). La Surface Pro X reste un appareil destiné à un public averti, très orienté sur la Bureautique, et qui maîtrise les limites actuelles de la version ARM de Windows : peu d’applications natives ARM, lenteur de l’émulation x86, des drivers d’impression universels (et pas de drivers optimisés et spécialisés). Windows on ARM progresse lentement comme nous l’expliquions dans notre papier « Microsoft n’abandonne ni Windows, ni Windows on ARM, bien au contraire… ».

  

Retrouvez sur le site de Microsoft, les spécifications techniques :

* de Surface Laptop Go

* de Surface Pro X