Annoncé début octobre, l’ultrabook Surface Laptop Go de Microsoft est officiellement disponible en France à partir d’aujourd’hui (27 octobre). Un appareil ancré dans les besoins actuels de mobilité et télétravail.

Le Laptop Go est un PC très classique dans son « Form Factor », même s’il bénéficie d’une finition assez premium et d’un écran tactile. À l’heure où les constructeurs PC se réjouissent du nouveau dynamisme du marché porté par le télétravail et l’éducation à distance, et alors que se précisent les risques d’un reconfinement partiel des travailleurs, Microsoft lance une machine particulièrement bien qualibrée pour ces usages, dans la tranche « cœur de marché » des appareils entre 500 et 700 euros, coupant en quelque sorte l’herbe sous les pieds de ses partenaires OEM.

Le Surface Laptop GO possède un écran tactile 12,4 pouces, un format compact, pèse 1,1 Kg seulement pour 15 mm d’épaisseur et est animé par un Intel Core i5 de 10ème génération. Il possède une Webcam HD associée à des micros de qualité studio et un détecteur d’empreinte digitale (stratégiquement placée sur le bouton Power) pour une authentification simplifiée Windows Hello.

La machine démarre à 629 €, mais dans une configuration peu recommandable car avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM, on est vraiment dans les limites minimales pour une utilisation fluide de Windows et Office 365.

On lui préfèrera la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, une configuration bien plus équilibrée même si le prix affiché de 799 € paraît un peu moins attractif.

La version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage s’affiche à 999 € un prix qui la rapproche un peu trop de la Surface Pro 7 et même du Surface Laptop 3 13 pouces.