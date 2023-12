Emacs, Vim, Nvi, Pico, Neovim, Nano… l’univers Linux regorge d’éditeurs de texte en ligne de commandes indispensables pour écrire et modifier les scripts d’administration et de déploiement. Windows pourrait prochainement aussi avoir un tel éditeur pour son CLI Windows Terminal, si l’on en croit Microsoft…

Les développeurs, les administrateurs, et d’autres IT passent le plus clair de leur temps sur les interfaces « console » en ligne de commandes. Ça a toujours été le cas dans l’univers Linux mais il y a fort longtemps que c’est aussi le cas sur Windows, une tendance qui ne fait que s’accentuer avec la popularité de PowerShell, celle de WSL (l’intégration de Linux dans Windows), les containers Windows, les pratiques cloud et DevOps.

Microsoft l’a bien compris et a notamment développé l’excellent Shell « Windows Terminal » ces dernières années qui n’a pas cessé d’évoluer depuis.

Et, aujourd’hui, l’éditeur se demande si finalement ça ne serait pas une bonne idée pour tout le monde s’il intégrait directement un éditeur textuel pour Windows Terminal. Cela éviterait d’avoir à revenir dans l’environnement Windows classique pour éditer les scripts sous Visual Studio Code ou l’éternel Notepad.

Un étonnant retour vers le passé à une époque DOS où après tout, tous les éditeurs de texte et traitement de texte (Word compris) n’existaient que sous cette forme austère aux yeux de bien des utilisateurs. N’oublions pas par ailleurs que les versions 32 bits de Windows disposaient d’un tel éditeur ultra basique avec la commande Edit. Commande qui a disparu quand Windows a basculé en 64 bits.

Microsoft vient ainsi d’ouvrir un flux de discussion sur GitHub pour explorer l’intérêt des Devs et des IT pour un tel « éditeur de texte pour CLI (command line interface) », une sorte de Notepad pour Windows Terminal et les shell en ligne de commandes.

Dans son fil de discussion, Microsoft a lancé un mini sondage en posant trois questions aux IT :

– Souhaitez-vous voir un éditeur CLI par défaut dans Windows ? En quoi cela améliorerait-il votre expérience ?

– Utilisez-vous un éditeur CLI aujourd’hui ? Si oui, lequel utilisez-vous et pourquoi ?

– Y a-t-il des solutions alternatives ou des fonctionnalités liées à l’éditeur CLI que vous aimeriez voir ?

Aux premières réactions, les développeurs et admin Windows sont plutôt séduits par l’idée. La question qui se pose est finalement de savoir si Microsoft va chercher à créer un nouvel éditeur, va se contenter de porter son ancien Edit en mode 64 bits ou va simplement adapter et introduire dans Windows l’un des éditeurs open-source de l’univers Linux comme Neovim ou Nano.

